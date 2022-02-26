Месть за Луганск: рота российских десантников не долетела до украинской земли

За один удар ВС России лишились более роты своих элитных солдат

Как сообщил Главнокомандующий сухопутными войсками Украины Валерий Залужный, этой ночью в районе города Васильково Киевской области был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76. Генерал особо подчеркнул, что тем самым Украина "отомстила" за сбитый в 2014 году над Луганском самолет с украинскими десантниками.

Командование ВВС Украины добавило, что сбит самолет был в результате успешной атаки украинским истребителем Су-27. Также в ВВС подчеркнули, что тем самым помогли наземным войскам, ведущим тяжелые бои в районе Васильково.

Военно-транспортный самолет Ил-76 был разработан еще во времена СССР и свой первый полет совершил в 1971 году. С тех пор состоит на вооружении более 15 стран, в том числе Украины. В десантном варианте самолет способен перевозить 145 десантников, а в транспортном до 60 тонн грузов или 4 единицы бронетехники — БТР, БМП или БМД.

145 человек которые помещались в Ил-76 это усиленная рота, которая не попала на линию фронта под Васильковым а была уничтожена в небе над населенным пунктом.

С начала российско-украинской войны пошли третьи сутки, и начались они с победы сил ПВО ВСУ сбивших уже несколько летательных аппаратов оккупантов. .