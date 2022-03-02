От осколка умер на месте: как российские войска убивают украинских детей

Родители ждали темноты, чтобы унести тело ребенка, но и тогда были обстреляны оккупантами

В Киевской области между селами Бузово и Туровщина еще 28 февраля осколком снаряда, выпущенного ведущими войну против Украины вооруженными силами российской федерации, был убит мальчик 2008 года рождения, однако известно об этом стало только 2 марта, так как оккупанты нарушили связь и функционирование экстренных и социальных служб.

О гибели ребенка и открытии уголовного производства по гибели от вражеского обстрела ребенка по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) сообщает 2 марта пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"Семья Ростислава убегала от вражеских танков в Киевской области, которые обстреливали дома мирного населения. Снаряд оккупантов разорвался в 100-200 метрах от вернувшихся из леса людей, где они скрывались от очередной колонны. Осколки попали в руку и грудь ребенка, и он умер на месте", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что родители ждали темноты, чтобы унести тело ребенка, во время чего снова попали под огонь оккупантов.

"Мать везла мертвого сына через полстраны в Кировоградскую область со снарядом в теле. На вскрытие вызвали саперов. Мы фиксируем каждый факт агрессии россии. Весь мир должен видеть, как наших детей нашу страну разрывает оружие захватчика и помочь нам наказать агрессора!", — заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

В свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова 2 марта сообщила, что с начала вторжения российской федерации в Украину погиб 21 ребенок и пострадало 55 детей.

Как сообщалось, в Коростене Житомирской области 2 марта произошел воздушный обстрел блокпоста. По предварительной информации, есть погибшие и раненые.