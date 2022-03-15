Пожар в многоэтажке и поврежденная станция метро: фото и видео последствий обстрела Киева

После локализации с возгоранием справились через четверть часа

Утро вторника, 15 марта, принесло столичным спасателям немало работы. Из-за ночных обстрелов российской армией в Киеве горели многоэтажки и небольшой частный дом, а также поврежден фасад одной из станций метро.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет "Телеграф".

Отмечается, что многоэтажка, пожар которой пришлось ликвидировать, расположена в Подольском районе.

После попадания снаряда огонь охватил сразу пять этажей — с 1=го по 5-й. Пожар удалось ликвидировать в 06:46, а через несколько минут и вовсе ликвидировать.

Пожарные подчеркивают: во время ЧП удалось спасти одного человека, который получил ранение и сейчас находится в больнице.

Также на Осокорках российский боеприпас прицельно попал в приватную двухэтажку, в которой тоже начался пожар. Возгорание пытались затушить около сорока минут. К счастью, в этом случае обошлись без жертв или пострадавших.

Добавим, что в КП "Кивский метрополитен" отчитались, что ночной обстрел также повредил и несколько объектов транспортной инфраструктуры. В частности, взрывная волна повредила здание станции Лукьяновская и несколько служебных помещений. Поэтому ограничат возможность выходить или садиться на этой станции — до ликвидации последствий здесь не будут останавливаться поезда.

Напомним, что пригород Киева остается в осаде российских оккупантов. Мы подробно писали об истории одной из жительниц Гостомеля, которой удалось выбраться из этого городка под бешеными обстрелами.