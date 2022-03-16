Убегая из Бучи, оккупанты взяли заложников: список
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Российские военные взяли в плен в Буче шестеро человек
Российские оккупанты, которые расстреливали в Буче машины с гражданскими, отступая из города, взяли заложников.
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Об этом сообщили на странице Бучанского горсовета в Фейсбук.
Это произошло во вторник вечером, 15 марта, когда российские оккупанты совершили погром в административном здании Бучанского городского совета. Российские военные взяли в плен сотрудников горсовета и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям Бучи.
Полный список сотрудников горсовета и волонтеров, которых взяли в плен в Буче
- Гапченко Дмитрий Александрович;
- Черкасский Леонид Ефимович;
- Цыган Николай Владимирович;
- Ющенко Анатолий Викторович;
- Уманец Владимир Александрович(охрана);
- Матюк Сергей Александрович.
В горсовете отметили, что уезжая, оккупанты выбросили их паспорта и другие документы. В горсовете обратились в Офис президента, чтобы там помогли освободить пленных украинцев.
Напомним, ранее российские оккупанты взяли в плен мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.