Убегая из Бучи, оккупанты взяли заложников: список

Российские военные взяли в плен в Буче шестеро человек

Российские оккупанты, которые расстреливали в Буче машины с гражданскими, отступая из города, взяли заложников.

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Об этом сообщили на странице Бучанского горсовета в Фейсбук.

Это произошло во вторник вечером, 15 марта, когда российские оккупанты совершили погром в административном здании Бучанского городского совета. Российские военные взяли в плен сотрудников горсовета и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям Бучи.

Полный список сотрудников горсовета и волонтеров, которых взяли в плен в Буче

Гапченко Дмитрий Александрович; Черкасский Леонид Ефимович; Цыган Николай Владимирович; Ющенко Анатолий Викторович; Уманец Владимир Александрович(охрана); Матюк Сергей Александрович.

В горсовете отметили, что уезжая, оккупанты выбросили их паспорта и другие документы. В горсовете обратились в Офис президента, чтобы там помогли освободить пленных украинцев.

Напомним, ранее российские оккупанты взяли в плен мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.