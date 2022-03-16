Укр

Убегая из Бучи, оккупанты взяли заложников: список

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Буча после вражеских обстрелов превратилась в руины Новость обновлена 16 марта 2022, 10:42
Буча после вражеских обстрелов превратилась в руины

Российские военные взяли в плен в Буче шестеро человек

Российские оккупанты, которые расстреливали в Буче машины с гражданскими, отступая из города, взяли заложников.

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Об этом сообщили на странице Бучанского горсовета в Фейсбук.

Это произошло во вторник вечером, 15 марта, когда российские оккупанты совершили погром в административном здании Бучанского городского совета. Российские военные взяли в плен сотрудников горсовета и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям Бучи.

Полный список сотрудников горсовета и волонтеров, которых взяли в плен в Буче

  1. Гапченко Дмитрий Александрович;
  2. Черкасский Леонид Ефимович;
  3. Цыган Николай Владимирович;
  4. Ющенко Анатолий Викторович;
  5. Уманец Владимир Александрович(охрана);
  6. Матюк Сергей Александрович.

В горсовете отметили, что уезжая, оккупанты выбросили их паспорта и другие документы. В горсовете обратились в Офис президента, чтобы там помогли освободить пленных украинцев.

Напомним, ранее российские оккупанты взяли в плен мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.

Теги:
#Украина #Россия #Буча
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