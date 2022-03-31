"Малейшая оплошность и мы расстреляем тебя вместе с семьёй": украинка о жизни в оккупированном поселке под Киевом

В сети появляется все больше откровений украинцев о том, как российские военные поступают с мирными жителями

Украинцы продолжают делится в сети подробностями о том, что происходит в оккупированных городах после прихода российских военных. Как передает "Телеграф", одну из таких историй рассказала пользовательница под ником nastasia.ie в Instagram.

Как пишет девушка, с первого дня полномасштабного вторжения она вместе с родителями и сестрой находилась в одном из поселков Киевской области, но 28 февраля к ним в дом пришли военные рф. Анастасия добавляет, что некий Саша из Архангельска — российский солдат – сказал ее папе: "Малейшая оплошность и мы расстреляем тебя вместе с семьёй".

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"Моего отца забрали сразу после тщательного осмотра нашего дома, двух машин, подвала и двора, в который зашли 8 русских военных. Они подъехали к нам на танке, выбили калитку с ноги и приказали поднять руки вверх, спросив кто есть в доме. Мама и бабушка сказали мне схватить младшую сестру и прятаться в самой дальней комнате. Через 10 минут к нам вошел 22-летний бурят с автоматом в своей грязной обуви", — описывает происходящее в посте автор.

По словам Анастасии, ее отца спасло то, что он спрятал свой смартфон и вместо него взял старый кнопочный телефон. Пользовательница отмечает, что оккупанты проверяют телефоны, поэтому лучше "почистить" заблаговременно.

"Телефоны — первое, что отжимают русские солдаты, когда видят вас. Если они находят там патриотические фото, шутки над их армией и сообщения о сдаче их техники в наши службы, то шансов остаться в живых не дают", — говорит девушка.

Анастасия отмечает, что очень переживала за свою сестру Катю. Девочка 10 лет однажды забилась в угол в слезах и сказала: "Лучше умереть, чем вот так жить".⠀

В какой-то момент семье пришлось перебраться из подвала в одну из комнат, потому как напротив их дома, по словам Анастасии, стоял белорусский танк.

Украинка пишет, что научилась различать на слух звуки танка, гранатомета или "градов". За две недели оккупации она похудела на 6 килограммов.

Кроме того, Анастасия рассказала, что ее бабушка с дедушкой отдавали еду по требованию оккупантов и потому сами голодали. Также девушка пишет, что российские солдаты просили у местных водку, напивались и могли пускать автоматные очереди в воздух. Еще она отмечает, что оккупанты заставляли местных женщин готовить им обеды.

13 марта семье Анастасии удалось эвакуироваться. Впервые за 15 дней жители прошли дальше собственного жилища, чтобы добраться до эвакуационных автобусов в центре поселка.

"Мы шли по перемолотой земле с асфальтом, переступая оборванные провода. Все вокруг было растрощено: русские выносили и ломали все, что находили в пустых домах", — описывает обстановку девушка.

По пути, добавляет Анастасия, жители встретили машину с белым флагом и маленьким гробом наверху. По словам девушки, это были похороны 13-летнего мальчика.

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В публикации отмечается, что на вопрос местных о том, где стоят автобусы на эвакуацию, российские военные отреагировали с улыбкой.

"Мы долго не знали, где находятся 5 мужчин, которых они забрали в первый день на допрос и не вернули. Только в день эвакуации мы узнали, что они расстреляли их и изуродовали тела, сбросив их в здание местного магазина и кинув внутрь гранату. Один из этих парней – внук нашей соседки. Она опознала его по частям тела: попросила помочь собрать все их останки, вырыть яму и похоронить", — говорится в посте.

Девушка отмечает, что некоторые из ее земляков пытались выбраться из оккупированного поселка и ранее, на своих авто, но россияне открывали по мирным жителям огонь и не давали проехать.

Ранее "Телеграф" писал, что в Мариуполе российские военные несколько дней насиловали молодую женщину. За зверствами оккупантов наблюдал ее маленький сын.