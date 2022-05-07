"Запустите им те салюты в ср**у": в Буче компания решила развлечься фейерверками
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"Праздник" длился недолго и нарушителей быстро нашли добровольцы
Пока Буча приходит в себя от недавних событий, связанных с российской оккупацией, в городе нашлись несколько мужчин, которые решили попугать жителей фейерверками.
Об этом сообщил пользователь сети Александр Остапа в своем Фейсбук.
"На фото те, кто пренебрегая военным положением, пониманием, что город оправляется от оккупации и просто здравым смыслом, решили 7 мая запустить салют в Буче!", — написал он.
По его словам, указанных персонажей быстро нашли добровольческие формирования из местной территориальной общины.
Чем руководствовались задержанные мужчины не сообщается, как неизвестно и то что с ними дальше произошло.
Однако в комментариях к записи пользователи сети довольно четко объяснили кем являются эти люди и что надо сделать с изъятыми у них салютами.
Как сообщалось ранее, Буча попала в оккупацию с первых дней российского вторжения, а освобождена лишь спустя около месяца. После того как в город попали украинские защитники они обнаружили множество тел убитых мирных жителей, большая часть из которых погибла от огнестрельных ранений.
В странах Запада после того, как фото из города попали в СМИ, началась массовая высылка российских дипломатов.
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