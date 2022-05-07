Укр

"Запустите им те салюты в ср**у": в Буче компания решила развлечься фейерверками

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Мужчины запускали салют в Буче Новость обновлена 07 мая 2022, 23:38
Мужчины запускали салют в Буче

"Праздник" длился недолго и нарушителей быстро нашли добровольцы

Пока Буча приходит в себя от недавних событий, связанных с российской оккупацией, в городе нашлись несколько мужчин, которые решили попугать жителей фейерверками.

Об этом сообщил пользователь сети Александр Остапа в своем Фейсбук.

"На фото те, кто пренебрегая военным положением, пониманием, что город оправляется от оккупации и просто здравым смыслом, решили 7 мая запустить салют в Буче!", — написал он.

По его словам, указанных персонажей быстро нашли добровольческие формирования из местной территориальной общины.

Чем руководствовались задержанные мужчины не сообщается, как неизвестно и то что с ними дальше произошло.

Однако в комментариях к записи пользователи сети довольно четко объяснили кем являются эти люди и что надо сделать с изъятыми у них салютами.

Как сообщалось ранее, Буча попала в оккупацию с первых дней российского вторжения, а освобождена лишь спустя около месяца. После того как в город попали украинские защитники они обнаружили множество тел убитых мирных жителей, большая часть из которых погибла от огнестрельных ранений.

В странах Запада после того, как фото из города попали в СМИ, началась массовая высылка российских дипломатов.

Теги:
#Киевская область #Буча
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