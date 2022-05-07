"Запустіть їм ті салюти в ср**у": у Бучі компанія вирішила розважитися феєрверками

"Свято" тривало недовго і порушників швидко знайшли добровольці

Поки Буча приходить до тями від нещодавніх подій, пов’язаних з російською окупацією, у місті знайшлися кілька чоловіків, які вирішили полякати мешканців феєрверками.

Про це повідомив користувач мережі Олександр Остапа у своєму Фейсбуку.

"На фото ті, хто нехтуючи військовим становищем, розумінням, що місто оговтується від окупації і просто здоровим глуздом, вирішили 7 травня запустити салют у Бучі!", — написав він.

За його словами, вказаних персонажів швидко знайшли добровольчі формування із місцевої територіальної громади.

Чим керувалися затримані чоловіки не повідомляється, як невідомо і те, що з ними далі сталося.

Однак у коментарях до запису користувачі мережі досить чітко пояснили, ким є ці люди та що треба зробити з вилученими у них салютами.

Як повідомлялося раніше, Буча потрапила в окупацію з перших днів російського вторгнення, а звільнена лише близько місяця. Після того, як до міста потрапили українські захисники, вони виявили безліч тіл убитих мирних жителів, більша частина з яких загинула від вогнепальних поранень.

У країнах Заходу після того, як фото з міста потрапили до ЗМІ, почалося масове висилання російських дипломатів.