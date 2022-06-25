В одном из районов Киева вспыхнул сильный пожар: фото и видео
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В сети появились фото и видео пожара в столице
В Киеве произошел сильный пожар на Троещине. Ситуация усугубляется порывами ветра, который помогает пламени быстро распространяться
Как сообщает телеграм-канал "Реальный Киев", в воздухе на Троещине ощущается сильный запах гари.
"Горит очень масштабно, пламя быстро разгорается из-за ветра", — говорится в сообщении.
Что именно стало причиной пожара пока неизвестно. Впрочем, можно предположить, что огонь возник не из-за обстрелов со стороны россиян.
Официальных комментариев пока не поступало, однако в сети уже появились сообщения, что пожар произошел на одной из местных станций техобслуживания. Также местные сообщают, что там что-то взрывается. Спасатели и медики уже прибыли на место происшествия.
Позже на месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа", который подтвердил, что пожар произошел на СТО.
Как сообщалось ранее, утро 25 июня началось для Украины с массированного ракетного удара по ряду областей. В частности о взрывах сообщали в Днепропетровской, Львовской, Житомирской, Черниговской и Харьковской областях.
В ГУР Минобороны сообщили, что главной целью обстрела стала попытка россиян втянуть Беларусь в войну против Украины, поскольку часть ракет прилетела с ее территории.