В одному з районів Києва спалахнула сильна пожежа: фото та відео

У мережі з’явилися фото та відео пожежі у столиці

У Києві сталася сильна пожежа на Троєщині. Ситуація посилюється поривами вітру, що допомагає полум’ю швидко поширюватися.

Як повідомляє телеграм-канал "Реальний Київ", у повітрі на Троєщині відчувається сильний запах гару.

"Горить дуже масштабно, полум’я швидко розповсюджується через вітер", — йдеться в повідомленні.

Що саме стало причиною пожежі поки невідомо. Втім, можна припустити, що вогонь виник не через обстріли з боку росіян.

Офіційних коментарів поки що не надходило, однак у мережі вже з’явилися повідомлення, що пожежа сталася на одній із місцевих станцій техобслуговування. Також місцеві повідомляють, що там щось вибухає. Рятувальники та медики вже прибули на місце події.

Пізніше на місці події побував кореспондент "Телеграфа", який підтвердив, що пожежа сталася на СТО.

Як повідомлялося раніше, ранок 25 червня розпочався для України з масованого ракетного удару по ряду областей. Зокрема про вибухи повідомляли у Дніпропетровській, Львівській, Житомирській, Чернігівській та Харківській областях.

У ГУР Міноборони повідомили, що головною метою обстрілу стала спроба росіян втягнути Білорусь у війну проти України, оскільки частина ракет прилетіла з її території.