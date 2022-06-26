Одна из ракет, выпущенных по Киеву, попала в жилой дом: очевидцы сняли видео

Последняя из ракет, выпущенных по столице, поразила мирную инфраструктуру

Утренняя ракетная атака по Киеву 26 июня не обошлась, к сожалению, без прилетов. Множество источников, в том числе и собеседники "Телеграфа", подтверждают прямое попадание крылатой ракеты российских оккупантов в один их многоэтажных домов.

По информации мэра столицы Виталия Кличко, чрезвычайная ситуация произошла в Шевченковском районе города. Сейчас на месте работают службы спасения, жителей сразу нескольких домов эвакуируют.

Как сообщили "Телеграфу" очевидцы, прилет действительно произошел аккурат в жилую многоэтажку. На месте попадания начался пожар, густой темный дым видно с разных уголков столицы.

Эвакуация людей из соседних зданий проводится, судя по всему, из-за мощности боеприпаса. По предварительным данным, взрыв был настолько мощный, что в домах рядом с пострадавшим разбились окна и даже потрескались подоконники.

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Стена дыма, поднимающаяся над городом, действительно видна за многие километры.

Информации о пострадавших и жертвах пока нет. Представители спецслужб работают над спасением местных жителей.

Напомним, что, вероятно, именно эта ракета, попавшая в многоэтажку, могла быть выпущена с территории Беларуси. В сети уже появилось видео пролета одного из российских снарядов.

На данный момент по Украине наконец-то начали давать отбои воздушной тревоги. В общей сложности, она продлилась утром воскресенья минимум полтора часа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что начало субботы, 25 июня, было не менее напряженным. Российские оккупанты выпустили больше сорока пяти ракет по разным населенным пунктам Украины. Одной из наиболее пострадавших областей стала Житомирская.