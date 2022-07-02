В Киеве директор школы оказалась шпионкой рф: что ей пообещали за предательство

Вера киевлянки в российских оккупантов сыграла с ней плохую шутку

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины накрыли сразу целую сеть российских агентов, промышляющих шпионажем. Наиболее печально то, что часть из них — украинские граждане, завербованные оккупантами с помощью стандартных обещаний "золотых гор". К примеру, директрисе одной из столичных школ сулили высокий пост в случае захвата Киева российской армией.

Как отмечают в СБУ, женщина уточняла позиции бойцов ВСУ, а также тероборонцев, следила за приездом в город различных деятелей и т.п. Также она мониторила новости по Киевской области, а затем все собранные данные отправляла через мессенджеры российскому "руководству".

В ходе следствия правоохранителям удалось узнать, что киевлянка "повелась" на уговоры из-за желание вкусить власти. В случае успеха россиян по захвату Киева, женщину обещали "повысить" от руководительницы школы до "министра образования" в новообразованной оккупационной администрации.

Эта идея так понравилась ей, что она по итогу стала координатором целой сети российских агентов по городу. Однако сотрудники СБУ умело раскрыли всех "шпионов", после чего задержали и их главу.

Сейчас материалы дела уже направлены на рассмотрение суда. Если женщину признают виновной, то ей может грозить до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное.

К слову, как сообщают в СБУ, украинские информаторы российских спецслужб очень часто сообщали не совсем достоверную информацию о происходящем. Вполне возможно, что такое недобросовестное сотрудничество и сыграло свою роль в том, что отпор Украины настолько ошеломил оккупантов.

Также "Телеграф" рассказывал, что украинским правоохранителям удалось найти российского шпиона среди действующих нардепов.