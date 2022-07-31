Стало известно, почему директора школы, сдавшей позиции ВСУ оккупантам, выпустили под залог

Суд отпустил женщину под залог

Директора киевской школы, которую подозревают в пособничестве россии, суд выпустил под залог в 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает ТСН. Женщина обвиняется в том, что она сдавала позиции ВСУ и оказывала другую информацию. В обмен захватчики обещали ей должность министра образования.

Обвиняемой грозит тюремный срок от 15 лет до пожизненного заключения. На первое судебное слушание она не явилась из-за болезни. Ее отпустили из-под ареста под залог – 500 тысяч гривен. Следующее судебное слушание назначено на конец августа.

"Обвиняемая имела пророссийские взгляды и поддерживала оккупацию части нашего государства и сотрудничала с представителем российской федерации, который участвовал в информационных акциях против нашей страны и имел связи со спецслужбами страны агрессора. Женщина передавала ему информацию о месторасположении ВСУ, теробороны, а также о деятелях Украины", — рассказывает прокурор.

"В случае захвата столицы захватчики обещали ей должность министра образования в рядах оккупационной администрации", — отмечают в СБУ.

Отметим, женщину задержали еще месяц назад. Журналисты ТСН узнали ее имя и место работы благодаря открытому списку дел Соломенского суда. Обвиняемой оказалась Алла Душкина, которая до полномасштабного вторжения рф работала директором частной школы в пригороде столицы. К слову, это заведение восстановило свою работу, но там отказываются комментировать ситуацию с коллегой. Душкина на время следствия отстранена от работы.

Это решение вызвало много критики среди украинцев в социальных сетях. Вместе с тем украинский судья, подписанный в соцсети Твиттер как "Hoꑭ. Judge Dredd", попытался пояснить такое решение суда:

Ранее сообщалось, что СБУ на Донетчине задержала "жирного крота", который сливал данные россии. Напомним, топ-прокурор Николаева работал на захватчиков.