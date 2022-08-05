Война все спишет? Почему следствие “забыло” о замах Кличко - Поворознике, Палатном и Белоцерковце

Ближайшее окружение мэра Киева Виталия Кличко погрязло в скандалах и лишь война спасла их, но война не вечна и мэру стоит подумать о своей репутации

На фоне трагедии, вызванной полномасштабным вторжением российских войск 24 февраля, истории фигурантов многих скандалов и уголовных дел отошли на второй план. Если бы не война, то некоторых видных представителей политикума ожидало бы если не увольнение, о тюремный срок.

К такой категории людей относятся сразу трое человек из ближайшего окружения мэра Киева Виталия Кличко – его первый заместитель Николай Поворозник, один из строителей партии мэра "УДАР" — Артур Палатный и человек особо приближенный к Виталию, наконец, советник столичного головы Дмитрий Белоцерковец. За каждым из них в прошлом тянется, иногда совсем свежий, шлейф уголовных дел, о которых на время войны явно забыли.

Первый заммэра Николай Поворозник отнял землю у СНБО

Так, формально старший в этой троице, первый заместитель мэра Николай Поворозник, 25 января был уведомлен о подозрении в связи с лишением земельного участка. Причем лишил этого участка чиновник не кого-нибудь, а аппарат Совета национальной безопасности и обороны.

Еще в 2009 году СНБО получил право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец", на котором он планировал возвести многоквартирные жилые дома с подземным паркингом и объектами социальной инфраструктуры.

Спустя 10 лет участок, на котором дома СНБО так и не построил, КГГА вернула городу.

Николай Поворозник

"Город привел заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И обустроил там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичную власть", — прокомментировал объявление подозрения сам мэр Виталий Кличко, заявив о политическом преследовании.

Аналогичное заявление сделал и сам Николай Поворозник в тот же день на своей странице в соцсетях.

Следует отметить, что вскоре после смены власти у команды нового президента действительно возникли серьезные противоречия с командой мэра столицы, но правда их наиболее острый период к 2022 году уже прошел.

В любом случае какие-либо упоминания об уголовном производстве против первого зама Кличко исчезли, а сам он везде фигурирует как обычный чиновник. К примеру, именно Николай Поворозник объяснял СМИ, как будет работать общественный транспорт столицы во время воздушной тревоги, что вызвало как минимум недоумение у киевлян.

Артур Палатный — создавал партию "УДАР" и крышевал МАФы

Артур Палатный, хотя формально и не относится к структурам КГГА, является куда более близким к Виталию Кличко человеком, чем тот же Николай Поворозник.

По данным СМИ их знакомство с мэром относится еще к 90-м годам, когда Виталий Кличко был начинающим спортсменом, а Палатный — сыном директора гастронома №9 Киева, находившемся под "крышей" ОПГ Виктора Рыбалко по кличке "Рыбка". Фотографии последнего с братьями Кличко в свое время вызвали немалый резонанс, хотя сами братья заявили, что фото было случайными – как и другие фото, сделанные с их фанатами. Правда СМИ считают, что именно Палатный познакомил "Рыбку" и братьев Кличко.

То самое резонансное фото

Впоследствии их пути не раз пересекались – оба учились в Переяслав-Хмельницком государственном педуниверситете, получили ученую степень кандидата наук в Киевском Национальном университете физического воспитания и спорта.

Очевидно, будущий мэр доверял Артуру Палатному, иначе бы последний не стал одним из ключевых лиц партии "УДАР", возглавив партию в Киевской области и став в 2010 году депутатом областного совета.

С 2012 по 2019 годы Артур Палатный дважды был народным депутатом – до 2014 года от "УДАРа", а затем от Блока Петра Порошенко.

В третий раз на выборы в ВР Артур Палатный не пошел, оставшись в УДАРе и возглавив исполком партии.

Артур Палатный рядом с лучшим другом

Это позволило ему громко заявлять о политических репрессиях, когда в мае 2021 года Киевская городская прокуратура провела массовые обыски в коммунальных предприятиях "Київзеленбуд", "Спецжитлофонд", "Київавтодор", "Київському інституті земельних відносин", "Київміськсвітлі", а также в Департаментах земельных ресурсов и соцполитики КГГА. Пришли силовики и в дом самого Артура Палатного.

Обыски Артур Палатный назвал политическим преследованием,

В прокуратуре заявили, что речь идет не о политическом преследовании, а о банальном крышевании нелегальных торговых точек в Шевченковском, Соломенском, Печерском и Голосеевском районах. В состав группы входили более 20 человек, а преступный доход составлял 5-7 млн грн в месяц.

Несмотря на серьезность прозвучавших подозрений, данных о продолжении следствия по этому делу нет, хотя по информации СМИ за Артуром Палатным хватает сомнительных схем – и отжатие столичных рынков, и якобы торговля местами в списке партии, и связи от лица мэрии со столичными застройщиками, без чего серьезный строительный бизнес в Киеве невозможен.

С момента российской агрессии Артур Палатный фигурирует в СМИ исключительно как волонтер и патриот.

Дмитрий Белоцерковец — самый маловлиятельный, а уже потенциальный предатель

Дмитрий Белоцерковец, советник Виталия Кличко как мэра Киева, в этой троице самый маловлиятельный, но в условиях российской агрессии вопросов к нему должно быть ничуть не менее, а то и больше чем у двух других сподвижников главы КГГА.

В команде Виталия Кличко Белоцерковец, уроженец Севастополя, с 2014 года и курирует важную сферу – "МАФы", на которых по версии горпрокуратуры Артур Палатный в месяц делает миллионы гривен.

О каких суммах тут идет речь – загадка, но еще в 2015 году только на демонтаже нелегальных МАФов КП "Киевблагоустройство", по версии правоохранителей, умудрилось похитить 15 миллионов бюджетных гривен. По данным СМИ, эту тему курировал именно Белоцерковец.

В этой связи не должны удивлять претензии НАБУ о недостоверном декларировании – советник мэра умолчал об имуществе на 3,8 млн грн, которым владеют его родственники, а его мать Жанна и вовсе за год умудрилась скупить недвижимости в столице за год на 39 миллионов гривен.

Апофеозом же всего стало определение Шевченковского райсуда Киева, обязывавшее СБУ заняться проверкой информации о возможной госизмене со стороны Дмитрия Белоцерковца и его, по мнению СМИ, подельников по схемам с "МАФами" — Евгения Грибачева и Ивана Клипы.

Интересно что судебный документ появился в сентябре 2021 года, а известен стал в январе – за месяц до российского вторжения, но что с ним случилось дальше – загадка, а сам Белоцерковец из публичного пространства с января исчез.

Вся эта троица является теми, кто убивал рейтинг мэра Виталия Кличко и в мирное время, но в военное время градоначальнику стоит все же подумать – стоит ли дружба таких проблем? Тем более, что будущая зима и так станет очень непростым испытанием для Киева и его мэра.

Дополнительным фактором раздражительности для киевлян стал отъезд еще одного заместителя Кличко — Константина Усова. Чиновник, курировавший столичные парковки и так вызывал недовольство жителей столицы, а теперь он и вовсе отправился учиться в Гарвардский университет в США на целый год. И это в условиях военного времени и мобилизации. Усову 33 года, но он без проблем уехал на повышение квалификации.