Зимой будет непросто: Кличко "порадовал" киевлян

Украину ждет очень сложный отопительный сезон.

В Киеве отопительный сезон 2022–2023 будет непростым, а температура в домах киевлян может быть несколько ниже, чем обычно.

Об этом в эфире национального марафона сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра основная проблема с отоплением домов связана с поставками газа и его ценой.

"Вопрос отопительного сезона – очень актуален. Мы сотрудничаем с государством по этому вопросу, потому что город зависит от газо- и энергоснабжения. Интересует нас, как и каждого жителя, также цена на газ", — сказал мэр Киева.

По словам Кличко, этот отопительный сезон будет сложным и власти делают все, чтобы использовать современные технологии и подготовиться к зиме.

"К сожалению, у нас этот сезон будет непростой. Температура в домах киевлян может быть несколько ниже, чем обычно. Надеемся на своевременную поставку энергоносителей, а мы уже будем предоставлять услуги", — добавил Кличко.

Отметим, ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что средняя температура в домах с центральным отоплением будет находиться в "европейском" диапазоне — от 18 до 20 градусов тепла.

Читайте также: Категория Украина Газ дорожает вчетверо - сколько заплатим за тепло в будущем отопительном сезоне В Кабмине рассказали как украинцы будут платить за газ и тепло в будущем отопительном сезоне