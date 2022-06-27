Зимой будет непросто: Кличко "порадовал" киевлян
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Украину ждет очень сложный отопительный сезон.
В Киеве отопительный сезон 2022–2023 будет непростым, а температура в домах киевлян может быть несколько ниже, чем обычно.
Об этом в эфире национального марафона сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По словам мэра основная проблема с отоплением домов связана с поставками газа и его ценой.
"Вопрос отопительного сезона – очень актуален. Мы сотрудничаем с государством по этому вопросу, потому что город зависит от газо- и энергоснабжения. Интересует нас, как и каждого жителя, также цена на газ", — сказал мэр Киева.
По словам Кличко, этот отопительный сезон будет сложным и власти делают все, чтобы использовать современные технологии и подготовиться к зиме.
"К сожалению, у нас этот сезон будет непростой. Температура в домах киевлян может быть несколько ниже, чем обычно. Надеемся на своевременную поставку энергоносителей, а мы уже будем предоставлять услуги", — добавил Кличко.
Отметим, ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что средняя температура в домах с центральным отоплением будет находиться в "европейском" диапазоне — от 18 до 20 градусов тепла.