Взимку буде непросто: Кличко "порадував" киян

На Україну чекає дуже складний опалювальний сезон.

У Києві опалювальний сезон 2022–2023 буде непростим, а температура в оселях киян може бути дещо нижчою, ніж зазвичай.

Про це в ефірі національного марафону повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами мера, основна проблема з опаленням будинків пов’язана з постачанням газу та його ціною.

"Питання опалювального сезону – дуже актуальне. Ми співпрацюємо з державою з цього питання, тому що місто залежить від газо- та енергопостачання. Цікавить нас, як і кожного мешканця, також ціна на газ", — сказав мер Києва.

За словами Кличка, цей опалювальний сезон буде складним і влада робить все, щоб використовувати сучасні технології та підготуватися до зими.

"На жаль, у нас цей сезон буде непростим. Температура в будинках киян може бути дещо нижчою, ніж зазвичай. Сподіваємося на своєчасне постачання енергоносіїв, а ми вже надаватимемо послуги", — додав Кличко.

Зазначимо, раніше міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив, що середня температура в будинках із центральним опаленням перебуватиме у "європейському" діапазоні — від 18 до 20 градусів тепла.

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