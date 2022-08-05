Війна все спише? Чому слідство “забуло” про оточення Кличко — Поворозника, Палатного та Білоцерківця

Найближче оточення мера Києва Віталія Кличка загрузло у скандалах і лише війна врятувала їх, але війна не вічна і меру варто подумати про свою репутацію

На тлі трагедії, спричиненої повномасштабним вторгненням російських військ 24 лютого, історії фігурантів багатьох скандалів та кримінальних справ відійшли на другий план. Якби не війна, то на деяких визначних представників політикуму чекало б якщо не звільнення, про тюремний термін.

До такої категорії людей належать одразу троє людей з найближчого оточення мера Києва Віталія Кличка – його перший заступник Микола Поворозник, один із будівельників партії мера "УДАР" — Артур Палатний та людина особливо наближена до Віталія, нарешті радник столичного голови Дмитро Білоцерковець. За кожним із них у минулому тягнеться, іноді зовсім свіжий, шлейф кримінальних справ, про які на час війни явно забули.

Перший заступник мера Микола Поворозник забрав землю у РНБО

Так, формально старший у цій трійці перший заступник мера Микола Поворозник 25 січня був повідомлений про підозру у зв’язку з позбавленням земельної ділянки. Причому позбавив цієї ділянки чиновник не когось, а апарат Ради національної безпеки та оборони.

Ще у 2009 році РНБО отримала право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець", на якій планувалося звести багатоквартирні житлові будинки з підземним паркінгом та об’єктами соціальної інфраструктури.

Через 10 років ділянку, на якій будинки РНБО так і не збудували, КМДА повернула місту.

Микола Поворозник

"Місто навів покинуту територію в порядок, вивезло сміття, здійснило благоустрій території. І облаштувало там сквер. Але РНБО не залишає намірів забудувати територію висотками і через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу", — прокоментував оголошення підозри сам мер Віталій Кличко, заявивши про політичне переслідування свого заму.

Аналогічну заяву зробив і сам Микола Поворозник того ж дня на своїй сторінці у соцмережах.

Слід зазначити, що невдовзі після зміни влади у команди нового президента справді виникли серйозні протиріччя з командою мера столиці, але правда їхній найгостріший період до 2022 року вже минув.

У будь-якому разі будь-які згадки про кримінальне провадження проти першого заступника Кличка зникли, а сам він скрізь фігурує як звичайний чиновник. Наприклад, саме Микола Поворозник пояснював ЗМІ, як працюватиме громадський транспорт столиці під час повітряної тривоги, що викликало як мінімум подив у киян.

Артур Палатний — створював партію "УДАР" і кришував МАФи

Артур Палатний, хоча формально і не відноситься до структур КМДА, є куди ближчою до Віталія Кличка людиною, ніж той самий Микола Поворозник.

За даними ЗМІ їхнє знайомство з мером належить ще до 90-х років, коли Віталій Кличко був спортсменом-початківцем, а Палатний — сином директора гастронома №9 Києва, який перебував під "дахом" ОЗУ Віктора Рибалка на прізвисько "Рибка". Фотографії останнього з братами Кличком свого часу викликали чималий резонанс, хоча самі брати заявили, що фото були випадковими – як і інші фото зроблені з їхніми фанатами. Щоправда ЗМІ вважають, що саме Палатний познайомив "Рибку" та братів Кличків.

Те саме резонансне фото

Згодом їхні шляхи неодноразово перетиналися – обидва навчалися у Переяслав-Хмельницькому державному педуніверситеті, здобули вчений ступінь кандидата наук у Київському Національному університеті фізичного виховання та спорту.

Очевидно, майбутній мер довіряв Артуру Палатному, інакше останній не став би однією з ключових осіб партії "УДАР", очоливши партію в Київській області і ставши в 2010 році депутатом обласної ради.

З 2012 до 2019 року Артур Палатний двічі був народним депутатом – до 2014 року від "УДАРу", а потім від Блоку Петра Порошенка.

Втретє на вибори до ВР Артур Палатний не пішов, залишившись в УДАРі та очоливши виконком партії.

Артур Палатний поруч із найкращим другом

Це дозволило йому голосно заявляти про політичні репресії, коли у травні 2021 року Київська міська прокуратура провела масові обшуки у комунальних підприємствах "Київзеленбуд", "Спецжитлофонд", "Київавтодор", "Київському інституті земельних відносин", "Київміськсвітлі", а також у Департаментах. земельних ресурсів та соцполітики КМДА. Прийшли силовики і в будинок Артура Палатного.

Обшуки Артур Палатний назвав політичним переслідуванням,

У прокуратурі заявили, що йдеться не про політичне переслідування, а про банальне кришування нелегальних торгових точок у Шевченківському, Солом’янському, Печерському та Голосіївському районах. До складу групи входило понад 20 осіб, а злочинний дохід становив 5-7 млн грн на місяць.

Незважаючи на серйозність підозр, даних про продовження слідства у цій справі немає, хоча за інформацією ЗМІ за Артуром Палатним вистачає сумнівних схем – і віджимання столичних ринків, і нібито торгівля місцями в списку партії, і зв’язки від імені мерії зі столичними забудовниками, без чого серйозний будівельний бізнес у Києві неможливий.

З моменту російської агресії Артур Палатний фігурує у ЗМІ виключно як волонтер та патріот.

Дмитро Білоцерковець — найменш впливовий, а вже потенційний зрадник

Дмитро Білоцерковець, радник Віталія Кличка як мера Києва, у цій трійці найменш впливовий, але в умовах російської агресії питань до нього має бути анітрохи не менше, а то й більше, ніж у двох інших сподвижників голови КМДА.

У команді Віталія Кличка Білоцерковець, уродженець Севастополя, з 2014 року і займається важливою сферою – "МАФи", на яких за версією міськпрокуратури Артур Палатний за місяць робить мільйони гривень.

Про які суми тут йдеться – загадка, але ще 2015 року лише на демонтажі нелегальних МАФів КП "Київблагоустрій", за версією правоохоронців, примудрилося викрасти 15 мільйонів бюджетних гривень. За даними ЗМІ, цією темою займався саме Білоцерковець.

У зв’язку з цим не повинні дивувати претензії НАБУ щодо недостовірного декларування – радник мера замовчав про майно на 3,8 млн грн, яким володіють його родичі, а його мати Жанна взагалі за рік примудрилася скупити нерухомості у столиці на 39 мільйонів гривень.

Апофеозом стала ухвала Шевченківського райсуду Києва, яка зобов’язувала СБУ зайнятися перевіркою інформації про можливу держзраду з боку Дмитра Білоцерківця та його, на думку ЗМІ, спільників за схемами з "МАФами" — Євгена Грибачова та Івана Кліпи.

Цікаво, що судовий документ з’явився у вересні 2021 року, а відомий став у січні – за місяць до російського вторгнення, але що з ним трапилося далі – загадка, а сам Білоцерковець із публічного простору з січня зник.

Вся ця трійця є тими, хто вбивав рейтинг мера Віталія Кличка і в мирний час, але у воєнний час градоначальнику варто все ж таки подумати – чи варто дружба таких проблем? Тим більше, що майбутня зима і так стане дуже непростим випробуванням для Києва та його мера.

Додатковим чинником дратівливості для киян став від’їзд ще одного заступника Кличка – Костянтина Усова. Чиновник, який курирував столичні паркування і так викликав невдоволення жителів столиці, а тепер він узявся вчитися в Гарвардський університет у США на цілий рік. І це в умовах воєнного часу та мобілізації. Усову 33 роки, але без проблем поїхав на підвищення кваліфікації.