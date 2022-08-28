Директорам школ в Киеве устроили конференцию в стиле милитари – в сети нашлись и недовольные (фото)

Именно из-за одежды к учителям нашлось много вопросов

В Киеве в обновленном формате прошла августовская конференция учителей Днепровского района. На этот раз все присутствовавшие были одеты в камуфляжные футболки с именными шевронами, а во время мероприятия лепили вареники для ВСУ и учились накладывать турникеты. Однако эта конференция понравилась далеко не всем и дело даже не в деятельности учителей.

Как передает "Вечерний Киев", конференция проходила 26 августа в столичном лицее "Зміна". Мероприятие является ежегодным и на нем, как правило, обсуждают подготовку учебных заведений к новому учебному году. Поскольку этот год стартует в условиях военного положения, конференцию несколько изменили — педагоги говорили об угрозах, которые могут быть из-за войны, учились оказывать медицинскую помощь, говорили про волонтёрство и готовили для ВСУ.

Однако наибольшее внимание пользователи сети привлекла не сама конференция, а одежда ее участников-учителей. Женщин одели в поло цвет хаки, а на груди у них были именные шевроны и флаг Украины. Одежда напоминала ту, что одевают военнослужащие, защищающие страну от российских захватчиков.

На эту конференцию обратил внимание украинский журналист Леонид Швец. Он возмутился, что женщины надели военные футболки.

"Если вы думаете, что это собрание в одной из частей ВСУ, вы ошибаетесь. Это августовская конференция директоров школ Днепровского района Киева. Начальство распорядилось, чтобы МарьиВанны нарядились в цвет хаки, те бросились выполнять. Как всегда все выполняли при Кучме, Ющенко, Януковиче. Удивительное сочетание демонстративного патриотизма, ублажения и нравственной тупости. Кстати, а какого черта не в касках и без бронежилетов?", — написал он на своей странице в Facebook.

В комментариях к этому сообщению многие разделили мнение Швеца, саркастически высмеяв педагогов. Кому-то наряды женщин напомнили "женскую тюрьму", а некоторым одинаковые футболки на конференции напомнили времена СССР.

Среди тех, кто критиковал педагогов, нашлись и те, кто их поддержал, отметив, что приказ о таком наряде мог прийти "сверху", а отказать властным структурам директорам школ не хватило смелости. А некоторые отметил, что это не самая большая образовательная проблема, которая есть сейчас в Украине, поэтому задался вопросом: зачем эта критика?

Добавим, что в среднем такая футболка в онлайн-магазинах стоит 500 гривен. А шеврон можно заказать по 30 гривен. Методом простых математических подсчетов одежда на одну участницу конференции обошлась примерно до 600 гривен.

Примерная стоимость футболок цвета хаки

Ориентировочные цены на шевроны

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