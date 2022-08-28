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Директорам школ в Киеве устроили конференцию в стиле милитари – в сети нашлись и недовольные (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Педагоги были одеты в одинаковые футболки с шевронами Новость обновлена 28 августа 2022, 13:35
Педагоги были одеты в одинаковые футболки с шевронами

Именно из-за одежды к учителям нашлось много вопросов

В Киеве в обновленном формате прошла августовская конференция учителей Днепровского района. На этот раз все присутствовавшие были одеты в камуфляжные футболки с именными шевронами, а во время мероприятия лепили вареники для ВСУ и учились накладывать турникеты. Однако эта конференция понравилась далеко не всем и дело даже не в деятельности учителей.

Как передает "Вечерний Киев", конференция проходила 26 августа в столичном лицее "Зміна". Мероприятие является ежегодным и на нем, как правило, обсуждают подготовку учебных заведений к новому учебному году. Поскольку этот год стартует в условиях военного положения, конференцию несколько изменили — педагоги говорили об угрозах, которые могут быть из-за войны, учились оказывать медицинскую помощь, говорили про волонтёрство и готовили для ВСУ.

Однако наибольшее внимание пользователи сети привлекла не сама конференция, а одежда ее участников-учителей. Женщин одели в поло цвет хаки, а на груди у них были именные шевроны и флаг Украины. Одежда напоминала ту, что одевают военнослужащие, защищающие страну от российских захватчиков.

Конференция учителей Днепровского района — педагогов Киева раскритиковали за военную одежду
Конференция учителей Днепровского района — педагогов Киева раскритиковали за военную одежду
Конференция учителей Днепровского района — педагогов Киева раскритиковали за военную одежду

На эту конференцию обратил внимание украинский журналист Леонид Швец. Он возмутился, что женщины надели военные футболки.

"Если вы думаете, что это собрание в одной из частей ВСУ, вы ошибаетесь. Это августовская конференция директоров школ Днепровского района Киева. Начальство распорядилось, чтобы МарьиВанны нарядились в цвет хаки, те бросились выполнять. Как всегда все выполняли при Кучме, Ющенко, Януковиче. Удивительное сочетание демонстративного патриотизма, ублажения и нравственной тупости. Кстати, а какого черта не в касках и без бронежилетов?", — написал он на своей странице в Facebook.

В комментариях к этому сообщению многие разделили мнение Швеца, саркастически высмеяв педагогов. Кому-то наряды женщин напомнили "женскую тюрьму", а некоторым одинаковые футболки на конференции напомнили времена СССР.

Конференция учителей Днепровского района — педагогов Киева раскритиковали за военную одежду
Конференция учителей Днепровского района — педагогов Киева раскритиковали за военную одежду

Среди тех, кто критиковал педагогов, нашлись и те, кто их поддержал, отметив, что приказ о таком наряде мог прийти "сверху", а отказать властным структурам директорам школ не хватило смелости. А некоторые отметил, что это не самая большая образовательная проблема, которая есть сейчас в Украине, поэтому задался вопросом: зачем эта критика?

Конференция учителей Днепровского района — педагогов Киева раскритиковали за военную одежду
Конференция учителей Днепровского района — педагогов Киева раскритиковали за военную одежду
Конференция учителей Днепровского района — педагогов Киева раскритиковали за военную одежду
Конференция учителей Днепровского района — педагогов Киева раскритиковали за военную одежду

Добавим, что в среднем такая футболка в онлайн-магазинах стоит 500 гривен. А шеврон можно заказать по 30 гривен. Методом простых математических подсчетов одежда на одну участницу конференции обошлась примерно до 600 гривен.

Конференция учителей Днепровского района — педагогов Киева раскритиковали за военную одежду
Примерная стоимость футболок цвета хаки
Конференция учителей Днепровского района — педагогов Киева раскритиковали за военную одежду
Ориентировочные цены на шевроны

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#Киев #Конференция #Образование #Критика #Днепровский район