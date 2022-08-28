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Директорам шкіл у Києві влаштували конференцію у стилі мілітарі – у мережі знайшлися і незадоволені (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Освітяни були одягнуті в однакові футболки з шевронами Новина оновлена 28 серпня 2022, 13:35
Освітяни були одягнуті в однакові футболки з шевронами

Саме через одяг до вчителів знайшлося багато запитань

У Києві в оновленому форматі пройшла серпнева конференція вчителів Дніпровського району. Цього разу всі присутні були одягнені у камуфляжний стрій з іменними шевронами, а під час заходу ліпили вареники для ЗСУ та вчилися накладати турнікети. Однак, ця конференція сподобалася далеко не всім і справа навіть не у діяльності вчителів.

Як передає "Вечірній Київ", конференція проходила 26 серпня у столичному ліцеї "Зміна". Захід є щорічним й на ньому, зазвичай, обговорюють підготовку закладів освіти до нового навчального року. Оскільки цей рік стартує в умовах воєнного стану, то конференція дещо змінили — освітяни говорили про загрози, які можуть бути через війну, вчилися надавати медичну допомогу, говорили про волонтерство та готували для ЗСУ.

Однак, найбільшу увагу користувачі мережі привернула не сама конференція, а одяг її учасників-вчителів. Жінок вбрали у поло кольору хакі, а на грудях у них були іменні шеврони та прапор України. Одяг нагадував той, що одягають військовослужбовці, які обороняють країну від російських загарбників.

Конференція вчителів Дніпровського району - освітян Києва розкритикували за військовий одяг
Конференція вчителів Дніпровського району - освітян Києва розкритикували за військовий одяг
Конференція вчителів Дніпровського району - освітян Києва розкритикували за військовий одяг

На цю конференцію звернув увагу український журналіст Леонід Швець. Він обурився, що жінок одягнули у військові футболки.

"Якщо ви думаєте, що це збори в одній із частин ЗСУ, ви помиляєтесь. Це серпнева конференція директорів шкіл Дніпровського району Києва. Начальство розпорядилося, щоб МаріВанни вбралися в кольори хакі, ті кинулися виконувати. Як завжди все виконували за Кучми, Ющенка, Януковича. Дивовижне поєднання демонстративного патріотизму, догоджання та етичної тупості. До речі, а якого біса не в касках і без бронежилетів?", — написав він на власній сторінці у Facebook.

У коментарях до цього допису багато хто поділив думку Швеця, саркастично висміявши освітян. Комусь вбрання жінок нагадало "жіночу в'язницю", а декому однаковий стрій на конференції нагадав часи СРСР.

Конференція вчителів Дніпровського району - освітян Києва розкритикували за військовий одяг
Конференція вчителів Дніпровського району - освітян Києва розкритикували за військовий одяг

З-поміж тих, хто критикував освітян, знайшли люди, які їх підтримали, зазначивши, що наказ про таке вбрання міг прийти "зверху", а відмовити владним структурам директорам шкіл не вистачило сміливості. А дехто зазначив, що це не найбільша освітня проблема, яка є зараз в Україні, тому задався питання: навіщо ця критика?

Конференція вчителів Дніпровського району - освітян Києва розкритикували за військовий одяг
Конференція вчителів Дніпровського району - освітян Києва розкритикували за військовий одяг
Конференція вчителів Дніпровського району - освітян Києва розкритикували за військовий одяг
Конференція вчителів Дніпровського району - освітян Києва розкритикували за військовий одяг

Додамо, що в середньому така футболка-поло коштує в онлайн-магазинах 500 гривень. А шеврони можна замовити по 30 гривень. Методом простих математичних підрахунків — одяг на одну учасницю конференції обійшовся приблизно до 600 гривень.

Конференція вчителів Дніпровського району - освітян Києва розкритикували за військовий одяг
Орієнтовна вартість футболок кольору хакі
Конференція вчителів Дніпровського району - освітян Києва розкритикували за військовий одяг
Орієнтовні ціни на шеврони

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#Київ #Конференція #Освіта #Критика #Дніпровський район