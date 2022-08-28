Директорам шкіл у Києві влаштували конференцію у стилі мілітарі – у мережі знайшлися і незадоволені (фото)

Саме через одяг до вчителів знайшлося багато запитань

У Києві в оновленому форматі пройшла серпнева конференція вчителів Дніпровського району. Цього разу всі присутні були одягнені у камуфляжний стрій з іменними шевронами, а під час заходу ліпили вареники для ЗСУ та вчилися накладати турнікети. Однак, ця конференція сподобалася далеко не всім і справа навіть не у діяльності вчителів.

Як передає "Вечірній Київ", конференція проходила 26 серпня у столичному ліцеї "Зміна". Захід є щорічним й на ньому, зазвичай, обговорюють підготовку закладів освіти до нового навчального року. Оскільки цей рік стартує в умовах воєнного стану, то конференція дещо змінили — освітяни говорили про загрози, які можуть бути через війну, вчилися надавати медичну допомогу, говорили про волонтерство та готували для ЗСУ.

Однак, найбільшу увагу користувачі мережі привернула не сама конференція, а одяг її учасників-вчителів. Жінок вбрали у поло кольору хакі, а на грудях у них були іменні шеврони та прапор України. Одяг нагадував той, що одягають військовослужбовці, які обороняють країну від російських загарбників.

На цю конференцію звернув увагу український журналіст Леонід Швець. Він обурився, що жінок одягнули у військові футболки.

"Якщо ви думаєте, що це збори в одній із частин ЗСУ, ви помиляєтесь. Це серпнева конференція директорів шкіл Дніпровського району Києва. Начальство розпорядилося, щоб МаріВанни вбралися в кольори хакі, ті кинулися виконувати. Як завжди все виконували за Кучми, Ющенка, Януковича. Дивовижне поєднання демонстративного патріотизму, догоджання та етичної тупості. До речі, а якого біса не в касках і без бронежилетів?", — написав він на власній сторінці у Facebook.

У коментарях до цього допису багато хто поділив думку Швеця, саркастично висміявши освітян. Комусь вбрання жінок нагадало "жіночу в'язницю", а декому однаковий стрій на конференції нагадав часи СРСР.

З-поміж тих, хто критикував освітян, знайшли люди, які їх підтримали, зазначивши, що наказ про таке вбрання міг прийти "зверху", а відмовити владним структурам директорам шкіл не вистачило сміливості. А дехто зазначив, що це не найбільша освітня проблема, яка є зараз в Україні, тому задався питання: навіщо ця критика?

Додамо, що в середньому така футболка-поло коштує в онлайн-магазинах 500 гривень. А шеврони можна замовити по 30 гривень. Методом простих математичних підрахунків — одяг на одну учасницю конференції обійшовся приблизно до 600 гривень.

Орієнтовна вартість футболок кольору хакі

Орієнтовні ціни на шеврони

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