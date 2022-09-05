Дым в Киеве и области: где горит и как защитить себя

Спасатели просят немедленно сообщать об обнаруженных очагах возгорания

Из-за сухой и жаркой погоды в августе вокруг Киева запылали сухие торфяники, из-за чего украинская столица уже несколько дней страдает от задымления. По состоянию на утро 5 сентября, по данным IQAir, Киев оказался на первом месте по загрязненности воздуха в мире среди крупных городов. Индекс качества воздуха составил 187 пунктов, что соответствует показателю "вредно".

Киев возглавляет рейтинг мегаполисов с самым грязным воздухом, данные на утро 5 сентября

На задымление и запах гари с самого утра жаловались жители столицы и пригородов в соцсетях. В свою очередь Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области подтвердило – есть два очага пожаров. По состоянию на 8 утра спасатели занимались ликвидацией возгораний вблизи с. Сосновка Вышгородского района и вблизи с. Первое Мая Броварского района. Оба находятся с северной стороны столицы.

Из-за того, что сегодня в Киевской области наблюдается северный ветер (ССЗ), дым от этих пожаров разносит по всему городу и ближайшие пригороды. По прогнозам синоптиков, такая же погода сохранится и во вторник, 6 сентября, поэтому следует ожидать, что задымление останется и завтра.

Индекс загрязнения воздуха по районам Киева и пригородам

Из-за этого киевлян и жителей ближайших населенных пунктов просят сегодня держать окна закрытыми и отказаться от длительных прогулок. "В случае задымления необходимо соблюдать рекомендации специалистов: держать окна закрытыми, особенно ночью и утром, а также по возможности не находиться на открытом воздухе. При наличии следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха. Кроме этого, советуют пить много воды и делать влажную уборку", — сообщили в КГГА.

Если же вы обнаружили новый очаг возгорания торфяника, ГСЧС просит немедленно обращаться в Службу спасения по телефонному номеру 101. "Помните, хоть и ликвидация пожаров торфяников – это длительный процесс, однако маленький очаг пожара на торфянике ликвидировать легче! Не пытайтесь ликвидировать эти пожары самостоятельно – это очень опасно! Доверяйте дело профессионалам!", — призвали спасатели.

Как сообщал "Телеграф", рекордная за 500 лет засуха, которая наблюдается в Европе, может угрожать в частности Днепру, протекающему через Киев.