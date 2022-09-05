Дим у Києві та області: де горить і як захистити себе

Рятувальники просять негайно повідомляти про виявлені осередки займання

Через суху та спекотну погоду у серпні навколо Києва запалали сухі торф’яники, через що українська столиця уже кілька днів страждає від задимлення. Станом на ранок 5 вересня, за даними системи IQAir, Київ опинився на першому місці по забрудненості повітря у світі серед великих міст. Індекс якості повітря склав 187 пунктів, що відповідає показнику "шкідливо".

Київ очолює рейтинг мегаполісів із найбруднішим повітрям, дані на ранок 5 вересня

На задимлення і запах гару від самого ранку скаржились мешканці столиці та передмість у соцмережах. Своєю чергою Головне управління ДСНС України у Київській області підтвердило – є два вогнища пожеж. Станом на 8 ранку рятувальники займались ліквідацією займань поблизу с. Соснівка Вишгородського району та поблизу с. Перше Травня Броварського району. Обидва знаходяться з північного боку від столиці.

Через те, що сьогодні в Київській області спостерігається північний вітер (пн-пн-зх), дим від цих пожеж розносить по всьому місту і найближчі передмістя. За прогнозами синоптиків, така ж погода утримається і у вівторок, 6 вересня, тому варто очікувати, що задимлення залишиться і завтра.

Індекс забруднення повітря по районах Києва та передмістях

Через це киян та мешканців найближчих населених пунктів просять сьогодні тримати вікна зачиненими і відмовитись від тривалих прогулянок. "У разі задимлення необхідно дотримуватись рекомендацій фахівців: тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці, а також за можливості не перебувати на відкритому повітрі. За наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря. Окрім цього, радять пити багато води та робити вологе прибирання", — повідомили у КМДА.

Якщо ж ви виявили новий осередок займання торфовища, ДСНС просить негайно звертатись у Службу порятунку за телефонним номером 101. "Пам’ятайте, хоч і ліквідація пожеж торф’яників — це тривалий процес, проте маленький осередок пожежі на торфовищі ліквідувати легше! Не намагайтеся ліквідувати ці пожежі самостійно – це дуже небезпечно! Довіряйте справу професіоналам!", — закликали рятувальники.

Як повідомляв "Телеграф", рекордна за 500 років посуха, яка спостерігається в Європі, може загрожувати зокрема Дніпру, який протікає через Київ.