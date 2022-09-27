В Киеве могут отменить остановку транспорта во время тревоги: что об этом говорят власти

Депутаты убеждены, что остановка транспорта во время тревог только усугубила ситуацию с безопасностью

В КГГА хотят отменить остановку общественного транспорта в столице Украины во время воздушной тревоги. Киевские депутаты зарегистрировали проект решения, которым хотят вернуть бесперебойную перевозку пассажиров в пределах Киева даже во время сирен.

Как передает издание "Київ.Наживо", в распоряжении которого оказался документ, в настоящее время проект находится на рассмотрении профильного комитета Киевсовета. Его инициатором выступил депутат Григорий Маленко.

В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является восстановление надежного транспортного сообщения общественным транспортом в Киеве, кроме случаев, когда это может представлять прямую угрозу безопасности движения, здоровью и жизни пассажиров.

Авторы документа также указали, что решение Совета обороны города Киева превратило наземный общественный транспорт в не гарантирующий, что пассажир доберется до точки назначения, и это сделало его не конкурентоспособным, если сравнивать с частными автомобилями. А это, в свою очередь, повысило уровень использования авто и обусловило спрос на топливо. Кроме того, жители столицы стали все больше переходить на электротранспорт, заряжаемый энергией внутреннего производства. А основное – не достигается основная цель решения этого решения, то есть повышение безопасности пассажиров. Ведь многие свидетели говорят о том, что люди остаются в транспорте или на остановке возле него.

Вот еще несколько аргументов, приводимых депутатами в пользу того, чтобы возобновить привычное курсирование транспорта:

Снизится уровень убытков перевозчиков и расходы пассажиров, вынужденные выбирать другой вид транспорта, в частности такси, и терять время.

Уладится проблемный вопрос остановки транспорта во время тревоги в период, близкий к комендантскому часу.

Увеличится возможность пассажиров добраться до известного им укрытия, которое гарантированно будет доступно.

В Киеве хотят возобновить курсирование общественного транспорта во время тревоги В Киеве хотят возобновить курсирование общественного транспорта во время тревоги В Киеве хотят возобновить курсирование общественного транспорта во время тревоги В Киеве хотят возобновить курсирование общественного транспорта во время тревоги В Киеве хотят возобновить курсирование общественного транспорта во время тревоги

Ранее "Телеграф" сообщал, что решение КГГА по остановке транспорта во время воздушной тревоги начало действовать с 1 августа 2022 года — оно распространялось как на коммунальный транспорт, так и на частных перевозчиков, а также на наземные станции метрополитена столицы. Примечательно, что жителей столицы это нововведение возмутило.