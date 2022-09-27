У Києві можуть скасувати зупинку транспорту під час тривоги: що про це говорить влада

Депутати переконані, що зупинка транспорту під час тривог лише погіршила безпекову ситуацію

У КМДА хочуть скасувати зупинку громадського транспорту столиці України під час повітряної тривоги. Київські депутати зареєстрували проєкт рішення, яким хочуть повернути безперебійне перевезення пасажирів у межах Києва навіть під час сирен.

Як передає видання "Київ.Наживо", у розпорядженні якого опинився документ, наразі проєкт перебуває на розгляді профільного комітету Київради. Його ініціатором виступив депутат Григорій Маленко.

У пояснювальній записці йдеться, що метою законопроєкту є відновлення надійного транспортного сполучення громадським транспортом у Києві, крім випадків, коли це може становити пряму загрозу безпеці руху, здоров'ю та життю пасажирів.

Автори документа також вказали, що рішення Ради оборони міста Києва перетворило наземний громадський транспорт на такий, який не гарантує, що пасажир дістанеться до точки призначення, і це зробило його не конкурентоздатним, якщо порівнювати з приватними автомобілями. А це, своєю чергою, підвищило рівень використання авто і зумовило попит на паливо. Крім того, мешканці столиці почали все більше переходити на електротранспорт, який заряджається енергією внутрішнього виробництва. А основне — не досягається основна мета рішення цього рішення, тобто підвищення безпеки пасажирів. Адже численні свідки кажуть про те, що люди залишаються у транспорті або на зупинці біля нього.

Ось ще кілька аргументів, які приводять депутати на користь того, щоб поновити звичне курсування транспорту:

Знизиться рівень збитків перевізників та витрати пасажирів, які вимушені обирати інший вид транспорту, зокрема таксі, та втрачати час.

Владнається проблемне питання зупинки транспорту під час тривоги у період, близький до комендантської години.

Збільшиться можливість пасажирів дістатися до відомого їм укриття, яке гарантовано буде доступне.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що рішення КМДА щодо зупинки транспорту під час повітряної тривоги почало діяти з 1 серпня 2022 року — воно розповсюджувалося як на комунальний транспорт, так і на приватних перевізників, а також на наземні станції метрополітену столиці. Примітно, що мешканців столиці це нововведення обурило.