Открытие выставки хризантем на Спивочем снова переносится

Выставка хризантем, которая должна была открыться на столичном парке Спивоче в эту пятницу 7 октября, переносится на неделю. Причиной, по словам организаторов мероприятия, стали стабильный холод и очень неблагоприятные условия для цветения цветов.

"Это впервые за последние 10 лет, когда имеем такую холодную погоду в октябре. Хризантемы очень любят солнце и тепло, а "зима на столбике термометра" сильно замедляет цветение этих привередливых растений", — говорится в сообщении на официальной Facebook-странице Поющего.

Организаторы извиняются за такие форс-мажорные обстоятельства и обещают, что смогут улучшить всем настроение уже на следующей неделе.

Напомним, что сейчас в парке Спивочем высадили сотни тысяч бутонов хризантем. Жителей Киева и внутренне перемещенных лиц приглашают насладиться разноцветными цветочными композициями, яркими фотозонами, а также зонами отдыха и досуга. Купить билеты можно на официальном сайте или на кассе парка Спивоче.

Время работы выставки: 10.00-19.00

Стоимость билетов: 100 грн – взрослый, 25 грн – детский;

Важно: вход для пенсионеров, людей с инвалидностью I-III категорий и представителей ВСУ бесплатный. Вход для ВПЛ (взрослый) с 50% скидкой.