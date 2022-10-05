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Відкриття виставки хризантем на Співочому знову переноситься

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Відкриття виставки хризантем на Співочому знову переноситься Новина оновлена 05 жовтня 2022, 12:47

Виставка хризантем, яка повинна була відкритися на столичному парку Співоче цієї п’ятниці 7 жовтня, переноситься на тиждень. Причиною, за словами організаторів заходу, стали стабільний холод та дуже несприятливі умови для цвітіння квітів:

"Це вперше за останні 10 років, коли маємо таку холодну погоду в жовтні місяці. Хризантеми дуже люблять сонце і тепло, а "зима на стовпчику термометру" сильно уповільнює цвітіння цих вибагливих рослин", — йдеться в повідомленні на офіційній Facebook-сторінці Співочого.

Організатори просять вибачення за такі форс-мажорні обставини та обіцяють, що зможуть покращити всім настрій вже наступного тижня.

Нагадаємо,що зараз в парку Співоче висадили сотні тисяч бутонів хризантем. Жителів Києва та внутрішньо переміщених осіб запрошують насолодитись різнобарвними квітковими композиціями, яскравими фотозонами, а також зонами відпочинку та дозвілля.Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче.

Часи роботи виставки: 10.00-19.00

Вартість квитків: 100 грн — дорослий, 25 грн — дитячий;

Важливо: вхід для пенсіонерів, людей з інвалідністю I-III категорій та представників ЗСУ безкоштовний. Вхід для ВПО (дорослий) з 50% знижкою.