Из-за удара оккупантов: киевлян вновь просят выключить лишние электроприборы

Специалисты делают все возможное, чтобы оперативно устранить проблемы и обеспечить дальнейшую работу электростанций

После утренних прилетов в Киевской области был серьезно поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Из-за этого в столице и других населенных пунктах Киевщины могут наблюдаться серьезные перебои с электроснабжением, а также аварийные отключения света. Поэтому соответствующие компании призывают граждан ответственно относиться к потреблению энергии и при возможности отключать все лишнее.

Как отмечается на странице бренда YASNO, под которым работает группа компаний по электроснабжению Украины, 15 октября отключения электроэнергии в Киевской области могут длиться даже больше, чем обычные четыре часа.

Существует высокая вероятность, что перебои со снабжением будут наблюдаться в две "волны":

начиная с 13:00;

в вечерний пик нагрузок — с 18:00 до 23:00.

По словам директора СКМ Натальи Емченко, нынче Киев нуждается в максимальной экономии электроэнергии — расходы следует сократить до 40% в целом. Поэтому обычных граждан просят по минимуму пользоваться бытовой техникой, а бизнесменов — отключить лишние подсветки и вывески.

Что следует отключить от сети, чтобы минимизировать потребление энергии

"Сейчас это лучшая поддержка для энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы сохранить свет в каждом доме", — подчеркнули представители YASNO.

С соответствующим прошением к киевлянам и жителям области обратился также замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Он призвал максимально ограничить использование электроприборов с пяти до одиннадцати часов вечера.

Список улиц, на которых будут наблюдаться перебои со снабжением электроэнергией, пообещали опубликовать в соцсетях и на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи окажутся в доме незаменимыми, если внезапно будут отключены свет и газ. В свете приближающейся зимы, которая обещает быть непростой, следует знать подобные мелочи.