Через удар окупантів: киян знову просять вимкнути зайві електроприлади

Фахівці роблять все можливе, щоб оперативно усунути проблеми та забезпечити подальшу роботу електростанцій

Після ранкових прильотів у Київській області було серйозно пошкоджено один із об’єктів енергетичної інфраструктури. Через це у столиці та інших населених пунктах Київщини можуть спостерігатись серйозні перебої з електропостачанням, а також аварійні відключення світла. Тому відповідні компанії закликають громадян відповідально ставитися до споживання енергії та за можливості вимикати все зайве із розеток.

Як зазначається на сторінці бренду YASNO, під яким працює група компаній з електропостачання України, 15 жовтня відключення електроенергії в Київській області може тривати навіть більше, ніж звичайні чотири години.

Існує висока ймовірність, що перебої з постачанням будуть спостерігатися протягом двох "хвиль":

починаючи з 13.00;

у вечірній пік навантажень – із 18:00 до 23:00.

За словами директора СКМ Наталії Ємченко, нині Київ потребує максимальної економії електроенергії — витрати слід скоротити до 40% загалом. Тому звичайних громадян просять щонайменше користуватися побутовою технікою, а бізнесменів — вимкнути зайві підсвічування та вивіски.

Що слід відключити від мережі, щоб мінімізувати споживання енергії

"Зараз це найкраща підтримка для енергетиків, які в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб зберегти світло у кожному будинку", — наголосили представники YASNO.

З відповідним проханням до киян та мешканців області звернувся також заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Він закликав максимально обмежити використання електроприладів із п'ятої до одинадцятої години вечора.

Список вулиць, на яких спостерігатимуться перебої із постачанням електроенергії, пообіцяли опублікувати у соцмережах та на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які речі виявляться в будинку незамінними, якщо раптово буде відключено світло та газ. У світлі зими, що наближається, яка обіцяє бути непростою, слід знати подібні дрібниці.