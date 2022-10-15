Окупанти вдарили по Україні: вранці вибухи лунали у кількох областях (фото та відео)

В українських містах підбивають підсумки атаки ворога з повітря

Російські окупанти не дають українським містам спокою. Вночі під ударами були Дніпропетровська та Запорізька області. Рано вранці атака повторилася, а трохи пізніше тривога звучала по всій країні, за винятком Криму.

Ракетного удару було завдано по Київській області — повідомляє голова ОВА Олексій Кулеба. Попередньо – без жертв. Він зазначив, що атакували одну із громад області.

На місці працюють рятувальники. Регіональні телеграм-канали повідомляють про дим після вибуху.

Дим після прильоту до Київської області

Запоріжжя ворог атакував уночі дронами, а вранці ракетами. Глава ОВА Олександр Старух підбиває підсумки удару — через атаку БПЛА Shahed-136 постраждали об’єкти інфраструктури, виникали пожежі. Вранці ворог цілився 10 ракетами по об’єктах енергетичної та промислової інфраструктури. Як повідомив в.о. міського голови Анатолій Куртєв, вибуховою хвилею пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектору, заклад освіти та автостоянку.

На Дніпропетровщині росіяни поранили двох людей, повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко. З "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії били по Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. У Нікополі поранено двох людей — вони у лікарні у стані середньої тяжкості.

По Нікополь прилетіло близько півсотні снарядів

Пошкоджено багато будинків

У Нікополі постраждали понад 10 будинків, підприємства, машини, офіси. В інших громадах постраждали об’єкти промисловості та житлові будинки. У місті вранці знову почався обстріл.

Як раніше повідомляв "Телеграф", росіяни намагалися атакувати позиції в Херсонській області та в районі Кремінної, намагаючись знову прорватися на вже деокуповані території. Україна тим часом незабаром отримає новий військовий транш допомоги від США.