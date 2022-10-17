"Когда мы работали, был обстрел дронами-камикадзе": во время атаки на Киев пострадали двое спасателей (видео)

Двое спасателей пострадали во время повторной атаки дронов-камикадзе на Киеве

Утренняя атака дронов-камикадзе на Киев в понедельник, 17 октября, предварительно, унесла жизни четырех человек, а во время спасательных работ на месте обрушившегося жилого дома пострадали двое спасателей.

Об этом "Телеграфу" на месте ЧП рассказала сотрудница столичного главка Госслужбы Украины по ЧС.

"Спасатели пострадали во время второго прилета. С утра у нас было три прилета, один повредил нежилое здание, и когда мы работали, был обстрел дронами-камикадзе. И именно во время того обстрела пострадали двое спасателей", — рассказала спасательница нашему корреспонденту.

По ее словам, одного пострадавшего сотрудника ГСЧС "завтра уже отпустят врачи", так как у него шоковое состояние, а второй с переломом руки доставлен в больницу.

"Слава богу, повреждения незначительные, значит все будет хорошо", — резюмировала она.

Спасательница рассказывает подробности повторной атаки дронов на Киев

Информацию о пострадавших спасателях также подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко.

"Во время спасательной операции в жилом доме в Шевченковском районе пострадали и работники ГСЧС. Они находились на объекте, тушили пожар и спасали людей. Двое спасателей в стационарах столичных больниц. Их жизни ничего не угрожает", – рассказал Кличко, сообщает пресс-служба мэра.

Ранее он сообщил, что во время спасательных работ на месте обрушившегося дома спасатели нашли тело четвертого погибшего.

"Спасатели обнаружили и извлекли еще одно тело — погибшего мужчину. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут быть еще люди", — сообщил мэр.

Видео об атаке дронов на Киев 17 октября

Как сообщалось, утром 17 октября атаке дронов-камикадзе подвергся не только Киев, также взрывы слышали в Запорожье, Сумской и Днепропетровской областях.