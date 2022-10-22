Был отважным воином: в боях на Донбассе погиб киевский полицейский (фото)

Украинец был одним из бойцов полка спецназначения "Киев"

Российские оккупанты, проявляющие излишнюю активность на Донбассе, регулярно заставляют украинских защитников рисковать своими жизнями. Некоторые из наших военнослужащих, к сожалению, погибают в жестоких боях — как случилось с киевским полицейским Александром Лемаком. Вражеская пуля оборвала его жизнь в пятницу, 21 октября.

О смерти сослуживца сообщила пресс-служба полиции Киева, передает "Телеграф". Полицейский, будучи в составе полка патрульной службы полиции спецназначения "Киев", погиб во время вражеского обстрела в Донецкой области.

Александр Лемак служил в штурмовом взводе, который являлся частью 2 роты быстрого реагирования. 21 октября полицейского и его побратимов накрыли шквальным огнем российские оккупанты. К сожалению, от полученных ранений мужчина скончался.

Полицейский Александр Лемак нес службу на Донбассе

"Коллеги всегда будут помнить Александра как доброго, ответственного и мужественного напарника, отважного воина, который любил свою семью, нашу страну и погиб, чтобы мы могли быть в свободной Украине", — отметили сослуживцы Александра.

Также они пообещали навсегда запомнить своего героического коллегу и высказали свои соболезнования родственникам погибшего. Его смерть российским солдатам не простят.

Напомним, что несколько дней назад вражеская мина унесла жизни двух бравых спасателей ГСЧС на Харьковщине. Их автомобиль подорвался на российском снаряде вблизи Изюма.