Два молодых сапера ГСЧС погибли на Харьковщине: как произошла трагедия

Также есть несколько пострадавших в результате инцидента

В четверг, 20 октября, стало известно, что под Изюмом в Харьковской области на мине взорвался автомобиль, в котором находились работники Службы спасения "101", в результате чего два спасателя ГСЧС погибли мгновенно, а еще четверо получили попавшие в больницу. Сети стали известны имена погибших героев.

Их сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале. Как отмечается, одному из погибших было 27 лет, другому 28. Они занимались разминированием деоккупированных населенных пунктов Харьковской области.

"Вчера после обеда группа наших спасателей натолкнулась на противотанковую мину на служебном автомобиле в Харьковской области. В результате взрыва получили ранения несовместимые с жизнью моторист-сапер ЕМАНОВ Алексей и сапер ТРОЦЕНКО Сергей. Еще четверо ГСЧСников получили ранения и сейчас находятся в больнице", — сообщил глава ОГА Луганщины, а также принес свои соболезнования родным и близким погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Как сообщал "Телеграф" ранее, под Изюмом два человека погибли, а еще двое пострадали в результате подрыва на мини. Рабочие проводили там восстановление дорог после боевых разрушений.