Восстанавливали разрушения: под Изюмом трагически погибли рабочие
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Это уже не первый подобный летальный случай на освобожденных территориях
Негативные последствия российской оккупации украинцы чувствуют на себе и много времени спустя освобождения, — в земле остается множество взрывоопасных объектов, которые периодически напоминают о себе. Так, в деоккупированном Изюмском районе на Харьковщине два человека погибли, а еще два пострадали вследствие подрыва на мине.
Об этом утром в четверг, 13 октября, рассказал руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, двое рабочих проводили дорожные работы в Изюмском районе Харьковщины, вероятно восстанавливая разрушения после военных действий, когда подорвались на мине. Оба погибли. Одному было 28 лет, а второй успел прожить всего 21 год.
Кроме того, в том же районе наступили на мину еще два мужчины возрастом 55 и 62 года, — им повезло выжить, но ранения они все же получили.
Как известно, россияне оккупировали Изюм еще в апреле 2022 года, но в ходе наступления Вооруженные силы Украины смогли вернуть его 10 сентября 2022 года.
Как сообщал "Телеграф", это далеко не первый трагический случай на деоккупированных территориях, — ранее четыре человека на авто отправились в лес в Черниговской области и тоже подорвались, все погибли.