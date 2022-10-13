Восстанавливали разрушения: под Изюмом трагически погибли рабочие

Это уже не первый подобный летальный случай на освобожденных территориях

Негативные последствия российской оккупации украинцы чувствуют на себе и много времени спустя освобождения, — в земле остается множество взрывоопасных объектов, которые периодически напоминают о себе. Так, в деоккупированном Изюмском районе на Харьковщине два человека погибли, а еще два пострадали вследствие подрыва на мине.

Об этом утром в четверг, 13 октября, рассказал руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, двое рабочих проводили дорожные работы в Изюмском районе Харьковщины, вероятно восстанавливая разрушения после военных действий, когда подорвались на мине. Оба погибли. Одному было 28 лет, а второй успел прожить всего 21 год.

Кроме того, в том же районе наступили на мину еще два мужчины возрастом 55 и 62 года, — им повезло выжить, но ранения они все же получили.

Как известно, россияне оккупировали Изюм еще в апреле 2022 года, но в ходе наступления Вооруженные силы Украины смогли вернуть его 10 сентября 2022 года.

Изюмский район Харьковской области на карте освобожденных территорий

Как сообщал "Телеграф", это далеко не первый трагический случай на деоккупированных территориях, — ранее четыре человека на авто отправились в лес в Черниговской области и тоже подорвались, все погибли.