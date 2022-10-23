Киевляне снова останутся без света: кого это касается и сколько будут продолжаться отключения

Отключения будут продолжаться не дольше четырех часов, однако не у всех

В воскресенье, 23 октября, в украинской столице, Киеве все же введут временные отключения электроэнергии, хотя еще утром соответствующие ограничения не планировались.

Как сообщила пресс-служба ДТЭК, ссылаясь на решение НЭК "Укрэнерго", в Киеве в течение сегодняшних суток будут проходить непродолжительные стабилизационные отключения света. Также отмечается, что компания делает все возможное, чтобы отсутствие света в домах киевлян длилось не более четырех часов подряд, но допускаются определенные исключения из-за масштабных повреждений энергосистемы.

"Мы разделили всех потребителей электроэнергии Киева на 3 группы и сделали график, который поможет проще находить свой адрес с помощью удобного поиска. Каждая группа будет отключаться в определенный промежуток времени, пока будет действовать распоряжение НЭК "Укрэнерго" на проведение стабилизационных отключений. Компания прилагает все усилия, чтобы отключения продолжались не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время", – отмечается в тексте сообщения.

Детальнее узнать о том, сколько будут продолжаться отключения и когда планируется возобновление подачи электричества, компания планирует сообщать на офсайте и страницах в соцсетях ДТЭК Киевские электросети.

Найти конкретный адрес и время его отключения от энергосистемы можно по ссылке ЗДЕСЬ.

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