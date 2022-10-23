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Кияни знову залишаться без світла: кого це стосується та скільки триватимуть відключення

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Російські обстріли суттєво пошкодили об'єкти критичної інфраструктури нашої країни Новина оновлена 23 жовтня 2022, 13:03
Російські обстріли суттєво пошкодили об'єкти критичної інфраструктури нашої країни

Відключення триватимуть не довше чотирьох годин, проте не у всіх

У неділю, 23 жовтня, в українській столиці, місті Києві все ж запровадять тимчасові відключення електроенергії, хоча ще уранці відповідні обмеження не планувалися.

Як повідомила пресслужба ДТЕК, посилаючись на рішення НЕК "Укренерго", у Києві впродовж сьогоднішньої доби відбуватимуться нетривалі стабілізаційні відключення світла. Також зазначається, що компанія робить усе можливе, аби відсутність світла у домівках киян тривала не більше чотирьох годин підряд, але й допускаються певні винятки через масштабні пошкодження енергосистеми.

"Ми розділили всіх споживачів електроенергії Києва на 3 групи та зробили графік, що допоможе простіше знаходити свою адресу за допомогою зручного пошуку. Кожна група відключатиметься у певний проміжок часу, допоки діятиме розпорядження НЕК "Укренерго" на проведення стабілізаційних відключень.Компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Проте в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час", — зазначається в тексті повідомлення.

Детальніше дізнатися про те, скільки триватимуть відключення та, коли планується відновлення подачі електрики, компанія планує повідомляти на офсайті та сторінках у соцмережах ДТЕК Київські електромережі.

Знайти конкретну адресу та час її відключення від енергосистеми можна за посиланням ТУТ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як напередодні російські окупанти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури у Луцьку. На жаль, наслідки обстрілів настільки серйозні, що відновити його зараз неможливо.

Теги:
#ДТЕК #Електрика #Укренерго #Світло #Відключення