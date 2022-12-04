Киевскую Троещину сотряс мощный взрыв: что произошло (фото)

Мощный взрыв практически уничтожил балкон одной из квартир

В Киеве вечером воскресенья, 4 декабря, произошел взрыв во многоэтажке, расположенной на улице Цветаевой в районе Троещины.

Как информируют местные телеграм-каналы, предварительно известно, что причиной происшествия стал взрыв газового баллона.

Как видно на многочисленных фото и видео, которые были обнародованы в сети, во многих соседних квартирах выбило окна и сорвало кондиционеры.

Тажке был полностью разрушен один балкон. Согласно предвартиельной информации, обошлось без пострадавших.

Правоохранители инцидент пока не комментировали, на место уже прибыли спасатели.

В сети также показали фото якобы сделанное в соседней квартире, на котором видно, что сила взрыва была достаточной, чтобы практически разрушить стену.

Также массивные трещины на стене появились и у соседа с другой стороны.

Как сообщалось ранее, в Киевской области из-за неисправности газового оборудования угарным газом едва не отравился 9-летний мальчик.

И это далеко не первый случай отравления угарным газом в Киевской области после наступления холодов. В частности в конце ноября стало известно, что от угарного газа пострадала целая семья из Гостомеля, а в Бобрице из-за этого умер мужчина.