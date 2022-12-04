Київську Троєщину струснув потужний вибух: що сталося (фото)

Потужний вибух практично знищив балкон однієї з квартир

У Києві ввечері неділі, 4 грудня, стався вибух у багатоповерхівці, розташованій на вулиці Цвєтаєвій у районі Троєщини.

Як інформують місцеві телеграм-канали, попередньо відомо, що причиною пригоди став вибух газового балона.

Як видно на численних фото та відео, які були оприлюднені у мережі, у багатьох сусідніх квартирах вибило вікна та зірвало кондиціонери.

Також було повністю зруйновано один балкон. Згідно з попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці інцидент поки що не коментували, на місце вже прибули рятувальники.

У мережі також показали фото нібито зроблене в сусідній квартирі, де видно, що сила вибуху була достатньою, щоб практично зруйнувати стіну.

Також потужні тріщини на стіні з’явилися і в сусіда з іншого боку.

Як повідомлялося раніше, на Київщині через несправність газового обладнання чадним газом ледь не отруївся 9-річний хлопчик.

І це далеко не перший випадок отруєння чадним газом на Київщині після настання холодів. Зокрема, наприкінці листопада стало відомо, що від чадного газу постраждала ціла родина з Гостомелю, а в Бобриці через це помер чоловік.