В Киеве ночью прогремел взрыв: что произошло на самом деле (фото)

Стала известна причина ночного взрыва

Жители Киева в ночь на 20 января слышали взрыв в районе метро "Лукьяновская", после чего там вспыхнул крупный пожар. Тревожные сообщения об этом стали появляться в соцсетях.

Как объяснили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Facebook, примерно в 3:40 на улице Ильенко, 1 в Шевченковском районе столицы в киоске по продаже кофе случился пожар. Затем огонь перекинулся на киоск с шаурмой.

Уже спустя почти 40 минут пожар был ликвидирован. В результате происшествия полностью сгорели два киоска. Еще один был частично поврежден. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей удалось предотвратить быстрое распространение огня на весь ряд торговых киосков.

В пресс-службе отметили, что жертв и пострадавших в этом ночном происшествии нет. Причина пожара устанавливается.

В то же время в одном из киевских Telegram-каналов пишут, что пожар случился в результате взрыва газового баллона в одном из киосков. Потому жители Киева услышали посреди ночи громкий звук.

Фотографии с места происшествия также были опубликованы в социальных сетях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 18 января в Киеве прогремел взрыв. При этом сигнала воздушной тревоги на тот момент не было. Стала известна причина громкого звука, который услышали горожане.