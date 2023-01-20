У Києві вночі пролунав вибух: що сталося насправді (фото)

Стала відома причина нічного вибуху

Жителі Києва в ніч проти 20 січня чули вибух у районі метро "Лук’янівська", після чого там спалахнула велика пожежа. Тривожні повідомлення про це почали з’являтися у соцмережах.

Як пояснили у Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України у Facebook, приблизно о 3:40 на вулиці Іллєнка, 1, у Шевченківському районі столиці в кіоску з продажу кави сталася пожежа. Потім вогонь перекинувся на кіоск із шаурмою.

Вже майже через 40 хвилин пожежу було ліквідовано. Внаслідок пригоди повністю згоріли два кіоски. Ще один був частково пошкоджений. Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників, вдалося запобігти швидкому поширенню вогню на цілу низку торгових кіосків.

У пресслужбі зазначили, що жертв та постраждалих у цій нічній пригоді немає. Причину пожежі встановлюють.

Водночас в одному з київських Telegram-каналів пишуть, що пожежа сталася внаслідок вибуху газового балона в одному з кіосків. Тому мешканці Києва почули посеред ночі гучний звук.

Фотографії з місця події також були опубліковані у соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 18 січня у Києві пролунав вибух. При цьому сигналу повітряної тривоги на той момент не було. Стала відома причина гучного звуку, що його почули городяни.