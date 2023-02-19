В Киеве водитель элитной машины набросился на копов с кулаками: теперь ему грозит 5 лет за решеткой (видео)

Мужчине грозит серьезный тюремный срок

В Киеве водитель совершил нападение на сотрудника патрульной полиции, за что может отправиться за решетку на пять лет. Примечательно, что спутница мужчины все это записывала на камеру и даже успела заявить, что стала жертвой полицейской агрессии.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, инцидент произошел на улице Академика Заболотного 18 февраля около 12:00. Сообщается, что 35-летний местный житель вел себя вызывающе, а затем набросился на полицейского, толкнул его и ударил.

Против него открыли уголовное производство по статьям об оказании сопротивления правоохранительного органа (ч. 2 ст. 342), а также об умышленном причинении телесных повреждений правоохранителю, который находится при исполнении служебных обязательств (ч. 2 ст. 345). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Более детально ситуацию разобрал глава столичной полиции Алексей Билошицкий, который заодно обнародовал видео с боди-камеры снятое на месте происшествия, а также ответил на претензии спутницы водителя.

В частности он обратил внимание на то, что "блогеры" ездили по городу на скорости 160 км/ч и создавали потенциально аварийные ситуации, во время проверки документов водитель хамил и угрожал полицейским, а также отказывался предоставлять документы.

Когда в ситуацию вмешалась женщина, полицейский попытался отстранить ее на безопасную дистанцию, после чего мужчина набросился на правоохранителя с кулаками.

Как сообщалось ранее, в Ровенской области на восемь лет отправили за решетку водителя, который пьяным сбил 5-летнюю девочку.