У Києві водій елітної машини накинувся на копів із кулаками: тепер йому загрожує 5 років за ґратами (відео)

Чоловіку загрожує серйозний тюремний термін

У Києві водій здійснив напад на співробітника патрульної поліції, за що може вирушити за ґрати на п’ять років. Цікаво, що супутниця чоловіка все це записувала на камеру і навіть встигла заявити, що стала жертвою поліцейської агресії.

Як повідомила пресслужба поліції Києва, інцидент трапився на вулиці Академіка Заболотного 18 лютого близько 12:00. Повідомляється, що 35-річний місцевий житель поводився зухвало, а потім накинувся на поліцейського, штовхнув його та вдарив.

Проти нього відкрили кримінальне провадження за статтями про чинення опору правоохоронному органу (ч. 2 ст. 342), а також про умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю, який перебуває під час виконання службових зобов’язань (ч. 2 ст. 345). Санкції статті передбачають покарання до 5 років позбавлення волі.

Більш детально ситуацію розібрав голова столичної поліції Олексій Білошицький, який заразом оприлюднив відео з боді-камери, зняте на місці події, а також відповів на претензії супутниці водія.

Зокрема, він звернув увагу на те, що "блогери" їздили містом на швидкості 160 км/год і створювали потенційно аварійні ситуації, під час перевірки документів водій хамив і погрожував поліцейським, а також відмовлявся надавати документи.

Коли в ситуацію втрутилася жінка, поліцейський спробував усунути її на безпечну дистанцію, після чого чоловік накинувся на правоохоронця із кулаками.

Як повідомлялося раніше, на Рівненщині на вісім років відправили за ґрати водія, який п’яним збив 5-річну дівчинку.