Антисанитария и хлам. В Киеве мать с младенцем жили в заброшенной недостройке: подробности

Ребенка сейчас обследуют врачи, а женщину могут лишить родительских прав

В столице на Печерске правоохранители и социальные работники забрали у матери 5-месячного младенца из-за того, что ребенок жил с ней в ужасных условиях. Об этом в четверг, 23 марта сообщил отдел коммуникаций Нацполиции Киева.

Отмечается, что в Печерский районный центр социальных служб поступил анонимный звонок о том, что на улице Бойчука ребенка воспитывают в условиях антисанитарии. На место происшествия вместе с соцработниками выехали ювенальные полицейские райуправления полиции.

"По указанному адресу правоохранители обнаружили заброшенную недостройку с непригодными для проживания условиями: грязь, антисанитария и отсутствие каких-либо коммуникаций. В помещении проживала 36-летняя женщина с 5-месячным мальчиком. В связи с непосредственной угрозой жизни и здоровью младенца полицейские совместно со спецслужбами передали ребенка под наблюдение врачей. Сейчас мальчик находится в медучреждении, где его жизни и здоровью ничего не угрожает, а с матерью общаются соцработники и правоохранители", — говорится в сообщении Нацполиции.

Фото — kyiv.npu.gov.ua

Следует отметить, что дальнейшую судьбу ребенка и матери будут решать социальные службы.

Как сообщили "Телеграфу" проинформированные источники, как только соцработники увидели условия проживания, сразу решили забрать мальчика. Первоочередно – на полное медицинское обследование. Пока оно продолжается, точной информации о состоянии здоровья младенца нет. "А после обследования потом будут уже разбираться социальные службы и решать дальнейшую судьбу женщины и ее ребенка", — уточняют источники.

Фото — kyiv.npu.gov.ua

Отметим, полиция уголовное производство не начинала, поэтому женщину задерживать не стали. По предварительной информации, ей должны были выписать протокол о неисполнении родительских прав. Где сейчас находится отец ребенка, полиции и соцработникам неизвестно: "Женщина многое не объясняет и не рассказывает".

Не исключено, что она определенное время занималась попрошайничеством: "Вы же видели эти условия, официально она нигде не трудоустроена".

Фото — kyiv.npu.gov.ua

Впрочем, как сообщают некоторые свидетели из местных прохожих, в состоянии алкогольного опьянения эту гражданку не видели.

"Телеграф" узнал также, что эта 36-летняя женщина — уроженка Днепропетровской области, по национальности — украинка. Но как и когда она оказалась в столице и при каких жизненных обстоятельствах поселилась в заброшенном помещении на Печерске, все еще остается неизвестным.

Фото — kyiv.npu.gov.ua

Все подробные обстоятельства этой резонансной истории пока выясняют правоохранители и социальные службы.

Ранее сообщалось, что в одном из населенных пунктов Киевской области молодая мать выбросила своего 2-месячного ребенка из окна многоэтажки. Травмы младенца оказались несовместимыми с жизнью, поэтому ребенок мгновенно умер.

"Телеграф" также писал, как в столице неадекватный мужчина долгое время держал раздетого младенца на балконе и угрожал выбросить его из окна. Ужасный инцидент сняли неравнодушные свидетели и выложили его в Сеть.