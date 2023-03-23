Антисанітарія і мотлох. У Києві мати з немовлям жили в закинутій недобудові: подробиці

Дитину зараз обстежують лікарі, а жінку можуть позбавити батьківських прав

У столиці на Печерську правоохоронці та соціальні працівники забрали у матері 5-місячного немовля через те, що дитина жила з нею в жахливих умовах. Про це у четвер, 23 березня, повідомив відділ комунікацій Нацполіції Києва.

Зазначається, що до Печерського районного центру соціальних служб надійшов анонімний дзвінок про те, що на вулиці Бойчука дитину виховують в умовах антисанітарії. На місце події спільно із соцпрацівниками виїхали ювенальні поліцейські райуправління поліції.

"За вказаною адресою правоохоронці виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами: бруд, антисанітарія та відсутність будь-яких комунікацій. У приміщенні проживала 36-річна жінка із 5-місячним хлопчиком. У зв’язку з безпосередньою загрозою для життя та здоров’я немовляти поліцейські спільно із спецслужбами передали дитину під нагляд лікарям. Нині хлопчик знаходяться у медзакладі, де його життю та здоров’ю нічого не загрожує, а з матір’ю спілкуються соцпрацівники та правоохоронці", — говориться в повідомлені Нацполіції.

Фото - kyiv.npu.gov.ua

Зазначається, що подальшу долю дитини та матері вирішуватимуть соціальні служби.

Як повідомили "Телеграфу" проінформовані джерела, як тільки соцпрацівники побачили умови проживання, одразу вирішили забрати хлопчика. Першочергово — на повне медичне обстеження. Поки воно триває, точної інформації про стан здоров'я немовля немає. "А після обстеження далі — будуть вже розбиратися соціальні служби та вирішувати подальшу долю жінки і її дитини", — уточнюють джерела.

Фото - kyiv.npu.gov.ua

Зазначимо, поліція кримінальне провадження не розпочинала, тож жінку затримувати не стали. За попередньою інформацією, їй мали виписати протокол про невиконання батьківських прав. Де наразі перебуває батько дитини, поліції та соцпрацівникам невідомо: "Жінка багато чого не пояснює та не розказує".

Не виключено, що вона певний час займалась жебрацтвом: "Ви ж бачили ці умови, офіційно вона ніде не працевлаштована".

Фото - kyiv.npu.gov.ua

Втім, як повідомляють деякі свідки з місцевих перехожих, в стані алкогольного сп'яніння цю громадянку не бачили.

"Телеграф" дізнався також, що ця 36-річна жінка — уродженка Дніпропетровської області, за національністю — українка. Але як саме і коли вона опинилась у столиці та за яких життєвих обставин поселилась в закинутому приміщені на Печерську, все ще залишається невідомим.

Фото - kyiv.npu.gov.ua

Всі детальні обставини цієї резонансної історії наразі ще з'ясовують правоохоронці та соціальні служби.

Раніше повідомлялось, що в одному з населених пунктів Київської області молода мати викинула свою 2-місячну дитину з вікна багатоповерхівки. Травми немовляти виявилися несумісними із життям, тож дитина миттєво померла.

"Телеграф" також писав, як у столиці неадекватний чоловік тривалий час тримав роздягнене немовля на балконі та погрожував викинути його з вікна. Жахливий інцидент зафільмували небайдужі свідки і виклали його у Мережу.