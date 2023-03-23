Антисанітарія і мотлох. У Києві мати з немовлям жили в закинутій недобудові: подробиці
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Дитину зараз обстежують лікарі, а жінку можуть позбавити батьківських прав
У столиці на Печерську правоохоронці та соціальні працівники забрали у матері 5-місячного немовля через те, що дитина жила з нею в жахливих умовах. Про це у четвер, 23 березня, повідомив відділ комунікацій Нацполіції Києва.
Зазначається, що до Печерського районного центру соціальних служб надійшов анонімний дзвінок про те, що на вулиці Бойчука дитину виховують в умовах антисанітарії. На місце події спільно із соцпрацівниками виїхали ювенальні поліцейські райуправління поліції.
"За вказаною адресою правоохоронці виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами: бруд, антисанітарія та відсутність будь-яких комунікацій. У приміщенні проживала 36-річна жінка із 5-місячним хлопчиком. У зв’язку з безпосередньою загрозою для життя та здоров’я немовляти поліцейські спільно із спецслужбами передали дитину під нагляд лікарям. Нині хлопчик знаходяться у медзакладі, де його життю та здоров’ю нічого не загрожує, а з матір’ю спілкуються соцпрацівники та правоохоронці", — говориться в повідомлені Нацполіції.
Зазначається, що подальшу долю дитини та матері вирішуватимуть соціальні служби.
Як повідомили "Телеграфу" проінформовані джерела, як тільки соцпрацівники побачили умови проживання, одразу вирішили забрати хлопчика. Першочергово — на повне медичне обстеження. Поки воно триває, точної інформації про стан здоров'я немовля немає. "А після обстеження далі — будуть вже розбиратися соціальні служби та вирішувати подальшу долю жінки і її дитини", — уточнюють джерела.
Зазначимо, поліція кримінальне провадження не розпочинала, тож жінку затримувати не стали. За попередньою інформацією, їй мали виписати протокол про невиконання батьківських прав. Де наразі перебуває батько дитини, поліції та соцпрацівникам невідомо: "Жінка багато чого не пояснює та не розказує".
Не виключено, що вона певний час займалась жебрацтвом: "Ви ж бачили ці умови, офіційно вона ніде не працевлаштована".
Втім, як повідомляють деякі свідки з місцевих перехожих, в стані алкогольного сп'яніння цю громадянку не бачили.
"Телеграф" дізнався також, що ця 36-річна жінка — уродженка Дніпропетровської області, за національністю — українка. Але як саме і коли вона опинилась у столиці та за яких життєвих обставин поселилась в закинутому приміщені на Печерську, все ще залишається невідомим.
Всі детальні обставини цієї резонансної історії наразі ще з'ясовують правоохоронці та соціальні служби.
Раніше повідомлялось, що в одному з населених пунктів Київської області молода мати викинула свою 2-місячну дитину з вікна багатоповерхівки. Травми немовляти виявилися несумісними із життям, тож дитина миттєво померла.
"Телеграф" також писав, як у столиці неадекватний чоловік тривалий час тримав роздягнене немовля на балконі та погрожував викинути його з вікна. Жахливий інцидент зафільмували небайдужі свідки і виклали його у Мережу.