Третья атака за шесть дней: в Киеве рассказали о последствиях ночного удара "Шахедами"
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Киев снова был атакован "Шахедами"
Киев подвергся третьей за последние шесть дней воздушной атаке врага. В результате удара беспилотниками в ночь на 3 мая были сбиты два вражеских воздушных объекта.
Об этом сообщил глава КГГА Сергей Попко.
По его информации, противник атаковал столицу "Шахедами".
"Рашисты, как обычно, использовали иранские БПЛА Shahed. Обычной и неизменной остается и тактика противника – с наступлением темного времени суток страна-террорист запустила свои боражирующие боеприпасы по разным направлениям.
В воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели", — уточнил чиновник.
Попко добавил, что на данный момент о жертвах и разрушениях информации нет.
"Силам противовоздушной обороны искренняя благодарность за отличную, профессиональную службу! Вы еще раз спасли жизнь киевлян и инфраструктуру города! Слава Украине!" — завершил он.
Ранее "Телеграф" писал, что россияне решили изменить тактику применения "Шахедов". Враг не оставляет попыток вычислить слабые места в нашей системе ПВО, поэтому все чаще отправляет "Шахеды" с северного направления.