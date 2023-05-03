Третья атака за шесть дней: в Киеве рассказали о последствиях ночного удара "Шахедами"

Киев снова был атакован "Шахедами"

Киев подвергся третьей за последние шесть дней воздушной атаке врага. В результате удара беспилотниками в ночь на 3 мая были сбиты два вражеских воздушных объекта.

Об этом сообщил глава КГГА Сергей Попко.

По его информации, противник атаковал столицу "Шахедами".

"Рашисты, как обычно, использовали иранские БПЛА Shahed. Обычной и неизменной остается и тактика противника – с наступлением темного времени суток страна-террорист запустила свои боражирующие боеприпасы по разным направлениям.

В воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели", — уточнил чиновник.

Попко добавил, что на данный момент о жертвах и разрушениях информации нет.

"Силам противовоздушной обороны искренняя благодарность за отличную, профессиональную службу! Вы еще раз спасли жизнь киевлян и инфраструктуру города! Слава Украине!" — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне решили изменить тактику применения "Шахедов". Враг не оставляет попыток вычислить слабые места в нашей системе ПВО, поэтому все чаще отправляет "Шахеды" с северного направления.