Киевщина после ракетной атаки: погибших нет, но задело инфраструктуру (фото)

В самой столице также есть незначительные разрушения

Российские оккупанты в ночь на 29 мая в очередной раз атаковали столицу. В этот раз использовали беспилотники и ракеты. В полиции сообщили, что атака прошла без пострадавших или погибших, однако есть повреждения объектов инфраструктуры и жилых домов в нескольких районах области.

Об этом рассказал глава ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небитов. Он отметил, что практически все цели были уничтожены. Полиция фиксирует последствия атаки и ищет места падения обломков ракет и дронов. Глава полиции области также опубликовал фото последствий прилетов.

На месте падения возникло возгорание

оккупанты в очередной раз устроили по домам

Оккупанты применили баражирующие боеприпасы "Shahed" и из района Каспия запустили крылатые ракеты. В столице обломками пробило крышу жилого дома в Подольском районе.

В результате падений обломков образовались воронки

Ранее "Телеграф" сообщал, что над столицей было сбито более 40 воздушных целей. Как сообщают военные, враг был очень активен, выпустив 40 крылатых ракет и 35 ударных дронов "Shahed-136/131". Силы ПВО работали во всех воздушных командованиях. Уничтожить удалось 67 объектов, среди которых 37 крылатых ракет Х-101/Х-555; 29 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 1 дрон разведчик.