Укр

Нормы превышены в 5 раз: в воздухе Киева обнаружили три вредных соединения

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Летом все больше людей хотят выйти подышать свежим воздухом Новость обновлена 31 мая 2023, 09:54
Летом все больше людей хотят выйти подышать свежим воздухом. Фото picture-alliance.com

У каждого из загрязнителей свои, неприятные последствия

Воздух в столице Украины весьма неидеальный – превышены предельно допустимые концентрации диоксида серы, диоксида азота и формальдегида. Местами уровень загрязнения выше в пять раз нормы.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского на основе последнего отчета. Сильнее всего загрязнен воздух диоксидом азота. Его превышение в 2,6-5 раз зафиксировано на улицах Академика Стражеско, Довженко Гетмана Павла Полуботка, Инженера Бородина, Каунасской и Скляренко, площадях Демеевской, Бессарабской и Галицкой, проспектах Оболонском, Науки и Берестейском, бульваре Леси Украинки и в районе Гидропарка.

Отметим, что избыток диоксида азота вызывает раздражение слизистой. Он легко проникает в дыхательные пути, может представлять угрозу для детей или людей с повышенной чувствительностью, например с астмой. Первыми признаками отравления диоксидом азота является жжение глаз, падение давления, головные боли, становится тяжело дышать.

Уровень диоксида серы в воздухе в 1,3-1,9 раза больше нормы, а формальдегида еще и вырос по сравнению с предыдущей неделей до превышения нормы в 1,2-2,9 раза. Места загрязнения схожи, в том числе все три вредных веществ обнаружили в районе Гидропарка.

Где в Киеве обнаружили превышение содержания формальдегида в воздухе на 31 мая
Где в Киеве обнаружили превышение содержания формальдегида в воздухе
Где в Киеве обнаружили превышение содержания диоксида серы в воздухе 31 мая
Где в Киеве обнаружили превышение содержания диоксида серы в воздухе

Избыток диоксида серы также раздражает слизистую носа, горла и легких и может привести к ухудшению симптомов астмы. Что касается формальдегида, то он может вызвать аллергию, головные боли, нарушение сна и вялость, сообщают в Госпродпотребслужбе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что загрязненный воздух в ближайшие годы приведет к болезням и смерти 4 млн человек и это оптимистичный сценарий. Опасность представляют твердые частицы, которых особенно много у дорог.

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#Экология #Киев #Загрязнение #Повітря