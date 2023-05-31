Норми перевищені у 5 разів: в повітрі Києва виявили три шкідливі сполуки

У кожного з забрудників свої, неприємні наслідки

Повітря в столиці України вельми неідеальне — перевищені гранично допустимі концентрації діоксиду сірки, діоксиду азоту та формальдегіду. Місцями рівень забруднення вище у п'ять разів за норму.

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського на основі останнього звіту. Найсильніше забруденене повітря діоксидом азоту. Його перевищення у 2,6 — 5 разів зафіксовано на вулицях Академіка Стражеска, Довженка Гетьмана Павла Полуботка, Інженера Бородіна, Каунаській та Скляренка, площах Деміївській, Бессарабській та Галицькій, проспектах Оболонському, Науки та Берестейському, бульварі Лесі Українки та у районі Гідропарку.

Зазначимо, що надлишок діоксиду азоту викликає подразнення слизової оболонки. Він легко проникає в дихальні шляхи, може становити загрозу для дітей чи людей з підвищеною чутливістю, наприклад з астмою. Першими ознаками отруєння діоксидом азоту є печіння очей, падіння тиску, головні болі, стає важко дихати.

Рівень діоксиду сірки в повітрі у 1,3 — 1,9 раза більший за норму, а формальдегіду ще й зріс у порівнянні з попереднім тижнем до перевищення норми у 1,2 — 2,9 раза. Місця забруднення схожі, зокрема всі три шкідливі речовини виявили в районі Гідропарку.

Де в Києві виявили перевищення вмісту формальдегіду в повітрі

Де в Києві виявили перевищення вмісту діоксиду сірки в повітрі

Надлишок діоксиду сірки також подразнює слизову оболонку носа, горла та легенів і може привести до погіршення симптомів астми. Що ж до формальдегіду, то він може викликати алергію, головні болі, порушення сну та млявість, повідомляють у Держпроспоживслужбі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що забруднене повітря найближчими роками приведе до хвороб та смерті 4 млн людей і це — оптимістичний сценарій. Небезпеку становлять тверді часточки, яких особливо багато біля доріг.