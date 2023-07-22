"Средство передачи мыслей": в Киеве мужчина предлагал полицейским употребить наркотики (видео)
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Патрульные сразу же вызвали следователей
В Киеве мужчина в состоянии наркотического опьянения пригласил к себе полицейских и предложил им вместе употребить запрещенных веществ.
Как информирует пресс-служба Патрульной полиции Киева, происшествие произошло в Голосеевском районе. Правоохранители прибыли на вызов от местных жителей, которые пожаловались на то, что их сосед бегает без футболки и кричит.
Сразу по прибытию полицейских 32-летний мужчина пригласил их к себе в квартиру и сразу предложил вместе "покурить голубую соль". Кроме того, он сразу же показал им пакетики и емкость с запрещенным веществом.
Он также заверял их, что этот наркотик является средством для передачи мыслей.
Патрульным после этого не осталось ничего, кроме как вызвать оперативно-следовательскую группу для выяснения дальнейших обстоятельств.
Как сообщалось ранее, недавно СБУ накрыла обширную преступную сеть, которая специализировалась на сбыте наркотических препаратов в Днепропетровской области. Примечательно, что деятельность группировки координировали 4 чиновника одного из районных управлений Нацполиции.