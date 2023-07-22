"Засіб передачі думок": у Києві чоловік пропонував поліцейським вживати наркотики (відео)

Патрульні одразу ж викликали слідчих

У Києві чоловік у стані наркотичного сп’яніння запросив до себе поліцейських та запропонував їм разом вжити заборонених речовин.

Як інформує пресслужба Патрульної поліції Києва, подія сталася у Голосіївському районі. Правоохоронці прибули на виклик від місцевих мешканців, які поскаржилися на те, що їхній сусід бігає без футболки та кричить.

Відразу після прибуття поліцейських 32-річний чоловік запросив їх до себе у квартиру і одразу запропонував разом "покурити блакитну сіль". Крім того, він відразу ж показав їм пакетики та ємність із забороненою речовиною.

Він також запевняв їх, що цей наркотик є засобом передачі думок.

Патрульним після цього не залишилося нічого, крім викликати оперативно-слідчу групу для з’ясування подальших обставин.

Як повідомлялося раніше, нещодавно СБУ накрила велику злочинну мережу, яка спеціалізувалася на збуті наркотичних препаратів у Дніпропетровській області. Примітно, що діяльність угруповання координували 4 чиновники одного з районних управлінь Нацполіції.