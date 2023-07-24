Чтобы не напоминали московские: Киевская область хочет сменить официальную символику

В области проведут общественное обсуждение

В Киевской области предложили сменить герб и флаг, чтобы они не напоминали московские аналоги.

Как сообщил в своем Facebook глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, 24 июля в областном совете представили вариант того, как герб и флаг могут выглядеть после замены.

"Сегодня презентовали депутатам Киевского облсовета, руководителям общин и мэрам городов первые наработки геральдистов нового герба и флага области. Дальше – будет широкое обсуждение в общинах", — написал он.

Кравченко напомнил, что с 1999 года на гербе области изображен Юрий Змееборец, который напоминает московского Георгия Победоносца, а потому возник вопрос о его замене.

"Специалисты предложили, чтобы в основе герба Киевщины был изображен ангел. Ведь именно ангел, молящийся за Киевщину, ее жителей и стоящий на защите, зафиксирован в исторических документах на гербе Киевской земли, по меньшей мере, с 1416 года. Герб с ангелом изображали и на больших государственных печатях Великого княжества Литовского", — добавил он.

Глава ОВА также подчеркнул, что на реализацию проекта не было потрачено ни единой копейки из местного бюджета.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете эвакуации автомобилей за нарушения парковочных правил во время военного положения.