Щоб не нагадували московські: Київська область хоче змінити офіційну символіку

В області проведуть громадське обговорення

На Київщині запропонували змінити герб і прапор, щоб вони не нагадували московські аналоги.

Як повідомив у своєму Facebook голова Київської ОВА Руслан Кравченко, 24 липня в обласній раді представили варіант того, як герб та прапор можуть виглядати після заміни.

"Сьогодні презентували депутатам Київської облради, керівникам громад та мерам міст перші напрацювання геральдистів нового герба та прапора області. Далі – буде широке обговорення у громадах", — написав він.

Кравченко нагадав, що з 1999 року на гербі області зображено Юрія Змієборця, який нагадує московського Георгія Побідоносця, а тому постало питання про його заміну.

"Фахівці запропонували, щоб в основі герба Київщини був зображений ангел. Адже саме ангел, який молиться за Київщину, її мешканців і стоїть на захисті, зафіксований в історичних документах на гербі Київської землі щонайменше з 1416 року. Герб з ангелом зображували і на великих державних печатках".

Глава ОВА також наголосив, що на реалізацію проєкту не було витрачено жодної копійки з місцевого бюджету.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада планує розглянути в першому читанні законопроєкт про заборону евакуації автомобілів за порушення паркувальних правил під час воєнного стану.