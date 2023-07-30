Теперь грозит 5 лет заключения: в Киеве поймали водителя, который нагло подрезал "скорую" и угрожал врачам (видео)

Злоумышленника оперативно нашли, теперь он предстанет перед судом

В Киеве мужчина на внедорожнике заблокировал движение автомобиля скорой помощи, в которой экстренно транспортировали в больницу 2-летнего ребенка.

Как говорится в сообщении в Facebook столичной полиции, правоохранители обнаружили в сети видео, на котором видно, как злоумышленник намерено "подрезает" движение "скорой" и не дает ей проехать.

Вследствие проведения оперативных работ водителя внедорожника быстро нашли. Им оказался житель столицы 1989 года рождения, которому не понравилось, что автомобиль медиков движется в крайней левой полосе со включенными спецсигналами. Он согласился разблокировать дорогу лишь после того, как медики уговорили его предоставить проезд.

"Следователи квалифицировали данное событие как хулиганство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до пяти лет заключения", — говорится в сообщении.

Тем временем в местных Telegram-каналах появилось видео того, как произошел инцидент

Как сообщалось ранее, в Киеве на днях 23-летний водитель сбил на блокпосте двух военных, из которых один скончался на месте.